PEC Zwolle heeft besloten om donderdag toch geen oefenwedstrijd tegen FC Groningen te spelen. De 'Blauwvingers' zijn boos op de Groningers vanwege de gebeurtenissen rondom de veelbesproken transfer van Alessio Da Cruz.

Da Cruz leek op weg naar PEC en was al medisch gekeurd door de Eredivisionist, maar de 23-jarige aanvaller tekende tot grote verbazing van de Zwollenaren afgelopen vrijdag toch een contract bij FC Groningen.

Volgens technisch manager Mike Willems van PEC wilde Da Cruz liever naar Zwolle, maar moest hij van Parma bij FC Groningen tekenen. De 'Trots van het Noorden' huurt De Cruz voor een jaar van de Italianen en heeft ook een optie tot koop bedongen.

Een woordvoerder van PEC bevestigt maandag aan NU.nl dat de transfersoap rondom Da Cruz de reden is geweest om de oefenwedstrijd tegen Groningen van donderdag te schrappen. Willems zegt tegen VI dat "het beter is om elkaar even niet te treffen".

De in Almere geboren Da Cruz begon zijn loopbaan in 2015 bij FC Twente en speelde nog voor FC Dordrecht voordat hij in de zomer van 2017 naar het buitenland trok. De voormalige jeugdinternational van Nederland droeg al het shirt van Novara, Parma, Spezia, Ascoli en Sheffield Wednesday.

Da Cruz maakte afgelopen zondag nog geen deel uit van de selectie van FC Groningen, dat met 1-0 van Ajax won. Hij kan op z'n vroegst op 18 oktober zijn debuut maken als de ploeg van trainer Danny Buijs FC Utrecht ontvangt.

