In Nederland sluit de transfermarkt dinsdag en in veel omliggende landen was het maandag al Deadline Day. Hieronder een overzicht van de belangrijkste afgeronde transfers op maandag en dinsdag.

Nederland

Mario Götze - transfervrij naar PSV

Samuel Moutoussamy - van FC Nantes naar Fortuna Sittard (op huurbasis)

Bruno Martins Indi - van Stoke City naar AZ (op huurbasis)

Ola John - van Vitória SC naar RKC Waalwijk (transfersom onbekend)

Juan Familia-Castillo - van Chelsea naar AZ (op huurbasis)

Romano Postema - van FC Groningen naar FC Den Bosch (op huurbasis)

Jacky Donkor - van Fortuna Sittard naar FC Eindhoven (op huurbasis)

Marco van Ginkel - van Chelsea naar PSV (op huurbasis)

Adrian Fein - van Bayern München naar PSV (op huurbasis)

Jaroslaw Jach - van Crystal Palace naar Fortuna Sittard (op huurbasis)

Halil Dervisoglu - van Brentford naar FC Twente (op huurbasis)

Benjamin Nygren - van KRC Genk naar sc Heerenveen (op huurbasis)

Rasmus Wendt - van AZ naar sc Heerenveen (transfersom onbekend)

Stanislav Shopov - van Botev Plovdiv naar sc Heerenveen (100.000 euro)

Noa Lang - van Ajax naar Club Brugge (op huurbasis)

Nando Nöstlinger - van RKC Waalwijk naar KSC Lokeren (op huurbasis)

Nicklas Strunck - van FC Groningen naar Esbjerg fB (op huurbasis)

Kasper Lunding Jakobsen - van Aarhus GF naar Heracles Almelo (transfersom onbekend)

Elias Oubella - van 1. FC Köln naar Heracles Almelo (transfersom onbekend)

Bassala Sambou - van Fortuna Sittard naar Randers FC (op huurbasis)

Davy Klaassen - van Werder Bremen naar Ajax (11 miljoen euro)

Bruma - van PSV naar Olympiakos Piraeus (op huurbasis)

Michal Sadílek - van PSV naar Slovan Liberec (op huurbasis)

Oussama Idrissi - van AZ naar Sevilla (12 miljoen euro)

Jan-Arie van der Heijden - transfervrij naar Willem II

Samuele Mulattieri - van Internazionale naar FC Volendam (op huurbasis)

Eric Oelschlägel - transfervrij naar FC Utrecht

Ricardo van Rhijn - transfervrij naar FC Emmen

Felix Wiedwald - van Eintracht Frankfurt naar FC Emmen (transfervrij)

Luka Ilic - van Manchester City naar FC Twente (op huurbasis)

Danny Bakker - van ADO Den Haag naar Roda JC (op huurbasis)

Buitenland

Thomas Partey - van Atlético Madrid naar Arsenal (50 miljoen euro)

Raphinha - van Stade Rennes naar Leeds United (transfersom onbekend)

Joachim Andersen - van Olympique Lyon naar Fulham (op huurbasis)

Robin Olsen - van AS Roma naar Everton (op huurbasis)

Theo Walcott - van Everton naar Southampton (op huurbasis)

Lucas Torreira - van Arsenal naar Atlético Madrid (op huurbasis)

Edinson Cavani - transfervrij naar Manchester United

Jean-Clair Todibo - van FC Barcelona naar Benfica (op huurbasis)

Bobby Adekanye - van Lazio naar Cádiz CF (op huurbasis)

Diego Laxalt - van AC Milan naar Celtic (op huurbasis)

Chris Smalling - van Manchester United naar AS Roma (transfersom onbekend)

Jordan Lukaku - van Lazio naar Royal Antwerp FC (op huurbasis)

Wesley Hoedt - van Southampton naar Lazio (op huurbasis)

Deniz Türüc - van Fenerbahçe naar Istanbul Basaksehir (op huurbasis)

Michaël Cuisance - van Bayern München naar Olympique Marseille (op huurbasis)

José Callejón - van Napoli naar Fiorentina (transfervrij)

Gerard Deulofeu - van Watford naar Udinese (op huurbasis)

Alex Telles - van FC Porto naar Manchester United (15 miljoen euro)

Tiemoué Bakayoko - van Chelsea naar Napoli (op huurbasis)

Diego Perotti - van AS Roma naar Fenerbahçe (transfervrij)

Federico Chiesa - van Fiorentina naar Juventus (op huurbasis)

Mattéo Guendouzi - van Arsenal naar Hertha BSC (op huurbasis)

Bouna Sarr - van Olympique Marseille naar Bayern München (10 miljoen euro)

Karim Rekik - van Hertha BSC naar Sevilla (4 miljoen euro)

Justin Kluivert - van AS Roma naar RB Leipzig (op huurbasis)

Mattia de Sciglio - van Juventus naar Olympique Lyon (op huurbasis)

Kristoffer Peterson - van Swansea City naar Fortuna Düsseldorf (0,5 miljoen euro)

Douglas Costa - van Juventus naar Bayern München (op huurbasis)

Eric Maxim Choupo-Moting - van Paris Saint-Germain naar Bayern München (transfervrij)

Sebastian Rudy - van Schalke 04 naar Hoffenheim (op huurbasis)

Kevin Mirallas - van Antwerp naar Gaziantep FK (op huurbasis)

Stijn Spierings - van Levski Sofia naar FC Toulouse (transfersom onbekend)

Luca Zidane - van Real Madrid naar Rayo Vallecano (op huurbasis)

Matteo Darmian - van Parma naar Internazionale (2,5 miljoen euro)

Ben Godfrey - van Norwich City naar Everton (27,5 miljoen euro)

Diogo Dalot - van Manchester United naar AC Milan (huurbasis)

Marc Roca - van Espanyol naar Bayern München (9 miljoen euro)

Danilo Pereira - van FC Porto naar Paris Saint-Germain (op huurbasis)

Moise Kean - van Everton naar Paris Saint-Germain (op huurbasis)

Ryan Sessegnon - van Tottenham Hotspur naar Hoffenheim (op huurbasis)

Ibrahima Diallo - van Stade Brest naar Southampton (15 miljoen euro)

Idrissa Doumbia - van Sporting CP naar CD Huesca (op huurbasis)

In Engeland sloot maandag de markt voor internationale transfers. In eigen land mogen de clubs daar nog tot 16 oktober zaken doen. In onder meer Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Spanje ging de markt maandag ook dicht voor binnenlandse transfers. In bijvoorbeeld Rusland (17 oktober) en Portugal (25 oktober) is de markt langer geopend.