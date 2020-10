Edwin van der Sar, Wim Suurbier, Ronald Koeman en Ruud Krol maken kans op een plek in het beste elftal aller tijden. Het Franse tijdschrift France Football organiseert die verkiezing als alternatief voor de geschrapte Gouden Bal-verkiezing.

De nu 49-jarige Van der Sar speelde in zijn loopbaan voor Ajax, Juventus, Fulham en Manchester United. Hij boekte met name bij de Amsterdammers en 'The Red Devils' grote successen. De 130-voudig international won zowel met Ajax als United onder meer vier landstitels, de Champions League en de wereldbeker voor clubs.

Naast Van der Sar behoren Gordon Banks, Thomas N'Kono, Peter Schmeichel, Sepp Maier, Lev Yashin, Dino Zoff, Iker Casillas, Gianluigi Buffon en Manuel Neuer tot de genomineerde keepers. Neuer en Buffon zijn de enige doelmannen die nu nog actief zijn. Banks en Yashin zijn in respectievelijk 2019 en 1990 overleden.

Bij de rechtsbacks is Suurbier een van de genomineerden. De voormalige vleugelverdediger, die in juli op 75-jarige leeftijd overleed, speelde tussen 1964 en 1977 509 officiële wedstrijden voor Ajax. In die periode won hij onder meer drie keer de Europacup I, een keer het WK voor clubs en zeven keer de landstitel.

Koeman zit bij de tien namen voor de beste centrale verdediger aller tijden. De 57-jarige trainer van FC Barcelona heeft concurrentie van onder anderen Franz Beckenbauer, Franco Baresi, Fabio Cannavaro en Sergio Ramos.

Ook bij de linksbacks maakt er in de persoon van Ruud Krol één Nederlander kans om op een plek in het beste elftal ooit. De oud-Ajacied neemt het op tegen onder anderen Marcelo, Roberto Carlos en Paolo Maldini.

France Football komt met alternatief voor Gouden Bal

Over een week worden ook de nominaties bij de middenvelders bekendgemaakt en over twee weken is bekend welke aanvallers mogen hopen op een plek in het beste elftal aller tijden.

De genomineerden zijn bepaald door France Football, maar de winnaars worden gekozen door in totaal 170 journalisten. Het beste elftal aller tijden wordt in december onthuld.

France Football reikt normaal gesproken de Gouden Bal voor de beste speler van het jaar uit. Het Franse tijdschrift maakte eind juli echter bekend de verkiezing dit jaar niet te organiseren, omdat door de coronacrisis geen representatief beeld van de beste voetballers van 2020 geschetst zou kunnen worden.