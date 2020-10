FC Emmen heeft zich maandag versterkt met achtvoudig international Ricardo van Rhijn en de Duitse keeper Felix Wiedwald. FC Utrecht trok met Eric Oelschlägel eveneens een Duitse doelman aan en FC Twente huurt middenvelder Luka Ilic voor een jaar van Manchester City.

Van Rhijn speelde afgelopen seizoen voor sc Heerenveen, maar zijn contract in Friesland werd niet verlengd. De 29-jarige verdediger heeft bij Emmen voor één jaar getekend.

De oud-speler van Ajax, Club Brugge en AZ kwam tussen 2012 en 2014 tot acht interlands voor het Nederlands elftal. Hij heeft 161 Eredivisie-duels achter zijn naam staan.

Wiedwald tekende ook voor één jaar in Emmen, met een optie op een extra seizoen. Bij zijn vorige club Eintracht Frankfurt was de de dertigjarige Duitser reservekeeper. Eerder speelde hij in Engeland bij Leeds United en in Duitsland voor Werder Bremen en MSV Duisburg.

De 33-jarige Dennis Telgenkamp verdedigde in de eerste vier competitieduels het doel van de ploeg uit Drenthe. Emmen staat met twee punten in de onderste regionen van de Eredivisie.

Keeper met 'ervaring in de top' voor Utrecht

Ook FC Utrecht is een Duitse keeper rijker. De 25-jarige Oelschlägel is transfervrij nadat hij de afgelopen twee seizoenen bij Borussia Dortmund onder contract stond, waar hij voornamelijk in het tweede elftal speelde. Hij kwam één keer uit voor de hoofdmacht.

"Eric is een atletische keeper met goede reflexen op de lijn", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht over Oelschlägel, die tot het einde van het seizoen heeft getekend.

"Bij Borussia Dortmund was hij onderdeel van de A-selectie en maakte hij dus deel uit van een team op Europees topniveau. Die ervaringen van de top neemt hij mee naar Utrecht. We zien in Eric een welkome toevoeging aan de huidige keepersgroep."

FC Utrecht legde eerder al verdediger Django Warmerdam en aanvallers Eljero Elia, Mimoun Mahi, Moussa Sylla en Daniel Arzani vast.

Ilic blijft actief in Nederland

FC Twente-aanwinst Ilic speelde de afgelopen twee seizoenen al in Nederland, want Manchester City verhuurde hem aan NAC Breda. In Brabant kwam de 21-jarige Serviër tot zeven goals en zeven assists in 45 duels.

"Na het vertrek van Giorgi Aburjania wilden we nog graag een linksbenige middenvelder aan de selectie toevoegen", zegt technisch directeur Jan Streuer op de site van FC Twente. "Luka kent het Nederlandse voetbal goed en is een talentvolle, creatieve voetballer."

Ilic moet nog een tewerkstellingsvergunning krijgen. Hij hoopt volgende week aan te sluiten bij zijn nieuwe ploeg. "Ik kijk er echt naar uit. Ik ken de club sinds de tijd dat Dusan Tadic er speelde, ik was nog jong en de wedstrijden waren live in Servië op televisie."

