PSV-trainer Roger Schmidt was zondag ondanks het moeizame spel tevreden met de 2-0-zege op Fortuna Sittard. De Duitse coach benadrukte het zware programma van zijn ploeg.

"Dit was onze vierde wedstrijd in tien dagen. Drie keer speelden we uit en twee keer moesten we met het vliegtuig", zei Schmidt tegen FOX Sports.

PSV plaatste zich de voorbije anderhalve week voor de groepsfase van de Europa League door de uitduels met Mura (1-5) en Rosenborg (0-2) te winnen. Tussendoor speelde de ploeg van Schmidt met 1-1 gelijk op bezoek bij Heracles.

"Het spel vandaag was niet van topniveau, terwijl het donderdag tegen Rosenborg wel heel erg goed was", vond Schmidt. "We kunnen nu nog niet twee keer op rij zo goed spelen, dat is te begrijpen."

"Deze ploeg heeft maandenlang geen wedstrijden gespeeld in de coronacrisis en nu zijn er opeens 'Engelse weken'. Dan is het lastig om weer in dat ritme te komen. Je ziet dat we soms de frisheid missen om de juiste keuzes te maken."

PSV gaat met tien punten uit vier duels samen met Feyenoord en sc Heerenveen aan kop in de Eredivisie. "Voor nu ben ik tevreden. Ik wil dat we later wel twee keer in de week een hoog niveau halen", zei Schmidt.

De Franse verdediger Olivier Boscagli is onder Schmidt centraal achterin een vaste waarde geworden. (Foto: Pro Shots)

'Teze en Boscagli waren van topniveau'

Hoewel Fortuna een aantal grote kansen wist te creëren in Eindhoven, deelde Schmidt een compliment uit aan zijn centrale verdedigingsduo. "Ik vind dat Jordan Teze en Olivier Boscagli het heel goed hebben gedaan vandaag. Zij hebben alle wedstrijden gespeeld de afgelopen tien dagen en waren van topniveau."

Door blessures van Philipp Max, Mohammed Ihattaren, Érick Gutiérrez, Armando Obispo en Maxi Romero had PSV zondag maar vier veldspelers op de bank. Schmidt meldde eerder al dat hij zijn selectie nog voor de transferdeadline van dinsdag hoopt te versterken. "Vier wissels is te weinig als je wekelijks twee wedstrijden op topniveau wilt spelen."

