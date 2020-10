Ronald Koeman is blij dat FC Barcelona er deze transferperiode toch nog in is geslaagd om Sergiño Dest van Ajax over te nemen. De rechtsback maakte zondag in de competitiewedstrijd tegen Sevilla (1-1) zijn debuut voor de Catalanen.

"Dest is een jonge speler die laat zien over veel zelfvertrouwen te beschikken, ook al is hij hier pas drie dagen. Dat is heel positief om te zien. We zijn erg blij dat hij hier is", zei Koeman volgens Marca op zijn persconferentie na de wedstrijd.

De negentienjarige Dest, die vorige week voor ruim 21 miljoen euro (exclusief bonussen) werd overgenomen van Ajax, mocht een kwartier voor tijd zijn opwachting maken als vervanger van Jordi Alba. De Amerikaans international genoot met volle teugen van zijn eerste minuten in het shirt van Barcelona.

"Het geeft een geweldig gevoel om in het stadion van je dromen te spelen", zei een glunderende Dest. "Ik ben heel blij met mijn debuut en het vertrouwen dat de coach mij heeft gegeven. Hopelijk kan ik de komende tijd nog meer wedstrijden spelen."

Sergiño Dest kwam een kwartier voor tijd het veld in voor Jordi Alba. (Foto: Pro Shots)

Koeman kritisch op Frenkie de Jong

Vanaf de bank zag Dest een levendige openingsfase in Camp Nou, waar Luuk de Jong de score al na acht minuten opende. Philippe Coutinho maakte er twee minuten later 1-1 van. Daar bleef het ook bij, waardoor Barcelona na twee overwinningen in La Liga voor het eerst onder leiding van Koeman gelijkspeelde.

"Op elk vlak kunnen we ons nog wel verbeteren. We misten tegen Sevilla vooral frisheid na een intense week, maar ze maakten het ons ook wel erg lastig", zei de voormalige bondscoach van Oranje, die kritisch was op Frenkie de Jong.

"Frenkie verloor te veel ballen die hij normaal gesproken niet zou verliezen. Dat weet hij zelf ook. Dat betekent niet dat hij uit vorm is, want tegen Villarreal en Celta de Vigo was Frenkie erg goed. Tegen Sevilla speelde hij net als veel anderen een mindere wedstrijd", aldus Koeman.

