Aanvoerder Virgil van Dijk zag zondag eigenlijk alles fout gaan bij Liverpool in het duel met Aston Villa. 'The Reds' werden zeer verrassend weggespeeld in Birmingham (7-2) en evenaarden hun grootste verliespartij ooit in de Premier League.

"Dit was zo'n wedstrijd waarin we vanaf het begin tot het einde niet op 100 procent speelden", zei Van Dijk tegen Sky Sports. "We zijn allemaal heel erg teleurgesteld. Je mag niet met deze cijfers verliezen en dat zal hopelijk ook niet meer gebeuren."

Het vorig seizoen zo ongenaakbare Liverpool stond halverwege al met 4-1 achter op Villa Park. Mohamed Salah was na rust nog wel trefzeker, maar in plaats van een comeback van de regerend landskampioen liep Aston Villa verder uit.



"We moeten Aston Villa ook complimenten geven voor de manier waarop ze hebben gespeeld, maar wij hadden in alle aspecten van de wedstrijd veel beter moeten zijn. We moeten nu heel hard voor elkaar zijn en dat gaat ook wel gebeuren. Laten we vooral niet in paniek raken, maar we moeten wel een tandje bij zetten."

De ontreddering bij Liverpool was groot na de vernedering door Aston Villa. (Foto: Pro Shots)

Klopp neemt het op voor blunderende Adrián

Liverpool-manager Jürgen Klopp nam het na de wedstrijd vooral op voor doelman Adrián, die de geblesseerde Alisson onder de lat verving. De Spanjaard was door een foute inspeelpass verantwoordelijk voor de 1-0 en zag er bij meerdere doelpunten niet goed uit, maar Klopp vindt niet dat hem blaam treft.

"Zijn actie bij het eerste doelpunt was natuurlijk niet goed, maar verder kon hij niet veel doen aan de tegengoals. Adrián is een heel goede keeper. Vorig seizoen speelde hij elf competitiewedstrijden voor ons en we wonnen ze allemaal", aldus Klopp.

"We hielpen hem tegen Aston Villa ook totaal niet. Sterker: we deden het tegenovergestelde. Bijna iedereen in de ploeg maakte grote fouten bij de tegendoelpunten. De fout van Adrián was groot, maar onze reactie op de 1-0 was nog slechter."

De kans is groot dat Adrián de komende weken de honneurs onder de lat waar moet nemen. Volgens Klopp ligt Alisson er vier tot zes weken uit, wat zou betekenen dat de Braziliaan ook het Champions League-duel met Ajax op 21 oktober moet missen.

