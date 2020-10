Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer wist zondag niet wat hij meemaakte in de Premier League-kraker tegen Tottenham Hotspur. 'The Red Devils' werden op Old Trafford vernederd door de ploeg van José Mourinho, die met 1-6 zegevierde.

"Het is een beschamende nederlaag. Dit doet alle spelers pijn, maar ook mij als manager", zei Solskjaer na de bizarre wedstrijd in Manchester. "Dit is mijn zwaarste dag ooit bij United. Ik zal de schuld op me nemen, want ik ben verantwoordelijk."

United beleefde eerst nog een droomstart op Old Trafford: Bruno Fernandes benutte in de tweede minuut een penalty. Daarna ging het bergafwaarts. Mede door een snelle rode kaart voor Anthony Martial leidde Tottenham bij rust al met 1-4. Serge Aurier en Harry Kane maakten de nederlaag in de tweede helft nog wat pijnlijker.

Het was de vierde keer dat United in de Premier League met een verschil van vijf goals verloor en de eerste keer sinds oktober 2011, toen Manchester City met 1-6 zegevierde. "We hebben vaker grote nederlagen geleden en we kwamen altijd terug. Ik kan beloven dat we er alles aan gaan doen om dit om te draaien", aldus Solskjaer.

Tottenham Hotspur bezorgde Manchester United een van de grootste nederlagen in de clubhistorie. (Foto: Pro Shots)

'Actie van Lamela was een grote grap'

De geplaagde coach erkende dat zijn ploeg veel te veel fouten maakte en Tottenham zo in de kaart speelde, maar Solskjaer had ook geen goed woord over voor aanvaller Erik Lamela van 'Spurs'. De Argentijn ging naar de grond toen Martial hem licht in zijn nek raakte en smeerde de Fransman zo een rode kaart aan.

"Anthony had natuurlijk geen tikje op de keel van Lamela moeten geven, maar kom op. De manier waarop Lamela naar de grond ging, was een grote grap", zei de 47-jarige Solskjaer.

"Je kunt niet eerst vijf seconden blijven staan voordat je besluit naar de grond te gaan. Als mijn zoon zoiets zou doen, zou hij twee weken op water en brood moeten leven. Dat is in ieder geval niet zoals ik graag zie dat mijn spelers zich gedragen."

Door de blamage tegen Tottenham blijft United na drie wedstrijden op drie punten steken. De ploeg van Donny van de Beek, die in de 67e minuut zijn opwachting mocht maken, bezet de zestiende plek op de ranglijst.

