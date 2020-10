AZ-doelman Marco Bizot is zondag diep door het stof gegaan na zijn dramatische optreden tegen Sparta Rotterdam. Mede door zijn drie grote fouten gaven de Alkmaarders in de tweede helft een 0-4-voorsprong uit handen op Het Kasteel (4-4).

"De tweede helft was verschrikkelijk", was Bizot na het spectaculaire duel duidelijk in gesprek met FOX Sports. "We speelden een fantastische eerste helft en gingen ervan uit dat het klaar was, maar toen kwam er zo'n tweede helft achteraan. Ongelooflijk, ik kan er met mijn hoofd nog niet bij eigenlijk."

Vooral de eerste fout zal Bizot niet zo snel vergeten. De keeper legde de bal klaar om een doeltrap te nemen en gaf een tikje, waardoor het leek alsof hij het spel had hervat. Aangezien er meteen Spartanen op hem afstormden, besloot hij de bal in zijn handen te nemen. Uit de daaropvolgende indirecte vrije trap maakte Abdou Harroui de 1-4.

"Ik begrijp 'm zelf ook niet helemaal", blikte Bizot terug op zijn kolderieke actie. "Ik had de intentie om de bal op de vijfmeterlijn stil te leggen en de doeltrap te nemen. Toen tikte ik de bal aan, waardoor het voor de scheids leek alsof ik 'm had genomen. Dat was niet zo. Ik dacht: wat gebeurt hier? Dit kan helemaal niet en is niet logisch."

De lijdensweg van Marco Bizot kwam twee minuten voor tijd tot een einde door zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

'Ik baal hier onwijs van'

Bij de 2-4 in de 64e minuut stond Bizot niet goed gepositioneerd, waardoor hij een afstandsschot van Dirk Abels in de korte hoek zag verdwijnen. Twee minuten voor tijd veroorzaakte de keeper een penalty en kreeg hij zijn tweede gele kaart na een lompe overtreding, waarna Lennart Thy vanaf 11 meter de 3-4 maakte.

"De 2-4 had ik kunnen voorkomen en bij de 3-4 bleek dat echt alles tegenzat", aldus de schuldbewuste Bizot, die buiten het veld zag dat Sven Mijnans in de slotminuut de comeback compleet maakte door de gelijkmaker aan te tekenen in Rotterdam. AZ is daardoor na drie competitieduels nog altijd zonder overwinning.

"Het komt overduidelijk door mij dat we hier niet hebben gewonnen. Het is doodzonde en ik baal er onwijs van. Er is maar één ding dat ik kan doen en dat is nog harder werken om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Want dit mag niet gebeuren, punt uit."

