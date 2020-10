Ronald Koeman is tegen zijn eerste puntenverlies als trainer van FC Barcelona opgelopen. De Catalanen bleven zondag in Camp Nou op 1-1 steken tegen Sevilla, waarvoor Luuk de Jong de score opende. Sergiño Dest maakte een kwartier voor tijd zijn debuut bij Barcelona.

Koeman begon aan zijn klus met overtuigende competitiezeges op Villarreal (4-0) en Celta de Vigo (0-3). Europa League-winnaar Sevilla, dat de eerste twee duels eveneens omzette in winst, bleek echter van een andere orde.

Al na acht minuten was het Luuk de Jong die Koeman zijn eerste tegendoelpunt in competitieverband bezorgde. De spits kreeg de bal na een corner voor zijn voeten en schoot via de vingertoppen van de keeper in het dak van het doel.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, had slechts twee minuten nodig om van de schrik te bekomen. Sevilla-aanvoerder Jesús Navas gaf de bal onbedoeld op een presenteerblaadje bij Philippe Coutinho, die de fout meteen afstrafte.

Barcelona kon daarna echter niet doordrukken en zag dat Sevilla in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij was. Pas in de slotfase drong de thuisploeg aan, maar meer dan een punt bleek er niet in te zitten.

Voor Dest was het ondanks het puntenverlies een mooie avond. De verdediger, die deze week voor 20 miljoen euro overkwam van Ajax, mocht een kwartier voor tijd invallen voor de geblesseerde linksback Jordi Alba.

Vinícius Júnior viert zijn openingsdoelpunt met Casemiro. (Foto: Pro Shots)

Real Madrid aan kop na derde zege op rij

De koppositie is voorlopig in handen van Real Madrid, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld dan Barcelona en Sevilla. De ploeg van trainer Zinédine Zidane zegevierde met 0-2 bij Levante.

Real Madrid kwam na een kwartier spelen op voorsprong door een geplaatst schot van Vinícius Júnior uit een corner. De beslissing viel pas diep in blessuretijd dankzij Karim Benzema, die zijn 250e doelpunt maakte voor Real.

Met tien punten uit vier wedstrijden staat Real Madrid bovenaan. De regerend kampioen morste alleen punten in de openingswedstrijd tegen Real Sociedad (0-0). Real Betis volgt op de tweede plaats met negen uit vijf.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga