Het Serie A-duel tussen Juventus en Napoli is zondagavond niet doorgegaan. Napoli mocht vanwege twee coronabesmettingen niet afreizen naar Turijn en moet nu vrezen voor een reglementaire 3-0-nederlaag.

Napoli zit gevangen tussen de instructies van de gezondheidsautoriteiten van de regio Campania, waarvan Napels de hoofdstad is, en de regels van de Serie A.

Zestien Napoli-spelers en vier stafleden zitten op last van de lokale autoriteiten in thuisisolatie, nadat de Poolse middenvelder Piotr Zielinski en een staflid eerder deze week positief werden getest op het coronavirus. Volgens Napoli mocht de club daarom niet naar Turijn reizen.

De Serie A stelde vijf uur voor de geplande aftrap van Juventus-Napoli (20.45 uur) in een statement echter dat de lokale autoriteiten geen rekening hadden gehouden met een afspraak tussen de Italiaanse voetbalbond en het Italiaanse ministerie van Sport.

Volgens die afspraak mogen voetballers gewoon een wedstrijd spelen als er positieve testen zijn bij een club, zolang ze maar opnieuw getest zijn en die uitslagen negatief zijn. "Er kan niet afgeweken worden van dit protocol", waarschuwde de Serie A.

Gianluigi Buffon was samen met zijn Juventus-ploeggenoten gewoon in het stadion voor het duel met Napoli. (Foto: Pro Shots)

Juventus arriveerde 'gewoon' voor duel

De sanctie voor het niet komen opdagen van Napoli is een 3-0-nederlaag, al is de kans zeer groot dat de club van trainer Gennaro Gattuso in beroep zal gaan als die straf wordt opgelegd.

Juventus arriveerde rond 19.30 uur wel gewoon met de spelersbus bij het vrijwel lege Allianz Stadium. Coach Andrea Pirlo bracht ook een opstelling naar buiten, maar slechts een handjevol spelers liet zich uiteindelijk heel even op het veld zien.

Napoli staat op zes punten uit twee duels, terwijl regerend kampioen Juventus vier punten heeft na twee wedstrijden.

