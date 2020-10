Dick Advocaat heeft zondag de hele tweede helft genoten van het spel van Feyenoord. Zijn ploeg won met 1-4 van Willem II en greep daardoor de koppositie in de Eredivisie.

"Als je zo volwassen en zo dominant kan spelen zoals wij deden in de tweede helft, dan is dat een lust voor het oog", concludeerde de trainer tevreden op de persconferentie.

Feyenoord leek een moeilijke middag te krijgen toen Vangelis Pavlidis de thuisploeg na een kwartier op voorsprong zette. Ridgeciano Haps maakte echter nog voor rust gelijk, waarna gelegenheidsspits Bryan Linssen en aanvoerder Steven Berghuis (2x) na rust het verschil maakten.

"Willem II is een leuke ploeg die thuis al lang niet meer had verloren. Maar vandaag heb ik ze niet gezien", vond Advocaat. "Dan kan je zeggen dat het door Willem II komt, maar ik denk dat het vooral het gevolg is van de goede organisatie bij ons."

Uros Spajic hield Willem II-spits Vangelis Pavlidis bijna de hele wedstrijd goed in bedwang. (Foto: Pro Shots)

'Volwassen debuut van Spajic'

Feyenoord kampte in aanloop naar het duel in Tilburg met veel personele problemen. Door blessures en coronagevallen binnen de selectie zaten er maar vier veldspelers op de reservebank.

"Je moet nooit denken aan de spelers die er niet zijn, want daar kan je niet mee winnen", zei Advocaat, die met name heel tevreden was over het debuut van Uros Spajic. De van FC Krasnodar overgenomen Servische verdediger trainde woensdag pas voor het eerst mee.

"Hij stond heel volwassen en gecontroleerd te spelen. Dat is belangrijk, want daar trekt ook de rest zich aan op. De spelers hebben het goed gedaan, dat mag ook weleens gezegd worden."