PSV heeft zondag de derde overwinning van het seizoen geboekt. Ondanks vier (terecht) afgekeurde doelpunten werd Fortuna Sittard in Eindhoven met 2-0 verslagen.

De openingstreffer viel al in de vijfde minuut en werd gemaakt door Donyell Malen, die werd bediend door Eran Zahavi. In de slotfase bepaalde invaller Noni Madueke de eindstand.

Tussen het doelpunt van Malen en het rustsignaal werden liefst vier PSV-goals afgekeurd wegens buitenspel. In alle gevallen (twee keer Malen, één keer Zahavi en eenmaal Ryan Thomas) had de grensrechter het goed gezien.

De overwinning op Fortuna betekent dat PSV naar de tweede plek in de Eredivisie stijgt. De ploeg van Roger Schmidt heeft tien punten en hoeft koploper Feyenoord slechts op doelsaldo boven zich te dulden.

Fortuna beleeft een belabberde start van het seizoen. De Limburgers pakten in de eerste vier speelrondes slechts een punt en houden alleen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk onder zich.

Vier keer moest scheidsrechter Jeroen Manschot een PSV'er slecht nieuws brengen. (Foto: Pro Shots)

Spectaculaire eerste helft

PSV en Fortuna maakten er een leuke eerste helft van in het lege Philips Stadion. Beide ploegen kregen kansen, waarvan er één al snel werd benut door Malen. Hij rondde koeltjes af na een goede pass van collega-aanvaller Zahavi.

Vlak daarna had het al 1-1 moeten zijn, maar Lisandro Semedo miste een enorme kans en deed dat in de 23e minuut nog eens door de lat te raken. Tussendoor gingen doelpunten van Zahavi en Thomas niet door.

Fortuna verstopte zich niet en kreeg meer kansen: vooral Sebastian Polter had twee keer kunnen scoren. Nog voor het rustsignaal zag Malen twee doelpunten niet doorgaan en kopte Zahavi naast.

Madueke zorgt voor beslissing

De tweede helft was veel minder spectaculair dan de eerste. Kansen waren schaars, al was PSV via Madueke (ingevallen voor Zahavi), Dumfries en Malen nog wel gevaarlijk.

Vijf minuten voor tijd gooide Madueke de wedstrijd in het slot: de aanvaller was Fortuna-verdediger Lazaros Rota te snel af en klopte ook keeper Alexei Koselev. Het betekende dat PSV met een goed gevoel de interlandperiode ingaat.

PSV-Fortuna Sittard werd net als alle andere Eredivisie-duels voor lege tribunes gespeeld. (Foto: Pro Shots)

