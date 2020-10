Teun Koopmeiners en trainer Arne Slot kunnen er niet bij dat ze zondag met AZ een 0-4-voorsprong weggaven tegen Sparta Rotterdam. De Alkmaarders speelden in een bizarre tweede helft met 4-4-gelijk op Het Kasteel.

Bij een 0-4-stand had aanvoerder Koopmeiners er voor rust 0-5 van kunnen maken, maar hij miste een strafschop. In de tweede helft ging het vervolgens helemaal mis.

"Ik heb een hoop rare wedstrijden meegemaakt, maar dit is - in negatieve zin - zeker een van de raarste. Of we als amateurs hebben gespeeld? Dat kun je over de tweede helft wel zeggen", aldus Koopmeiners bij FOX Sports.

"Als ik die penalty gewoon had gemaakt, was het 0-5 geweest en was het een heel ander verhaal. Dat is gewoon niet goed. We moeten door."

Het gebeurde in de Eredivisie slechts één keer dat een ploeg terugkwam van een 4-0-achterstand. Dat was in 1969, toen Telstar op bezoek bij NAC Breda er eveneens een 4-4-gelijkspel uit sleepte.

Koopmeiners: "In de rust stonden we met 0-4 voor en speelden we een bijna perfecte eerste helft, op die penalty na. We wilden meer en dat was een goed teken. Maar we gingen de tweede helft veel en veel te slap in."

Het moment van Teun Koopmeiners in de eerste helft: hij treft de lat bij een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Slot: 'Kan Bizot niet in bescherming nemen'

Trainer Arne Slot liet weten niet blij te zijn met keeper Marco Bizot, die een negatieve hoofdrol speelde. Hij zag er bij een aantal treffers niet goed uit en veroorzaakte op lompe wijze de penalty waaruit de 3-4 viel en waarbij hij zijn tweede gele kaart kreeg.

"We hebben allemaal kunnen zien dat hij er bij twee á drie goals niet goed uitzag. Hoe graag ik hem ook in bescherming zou willen nemen, dat is simpelweg niet mogelijk", aldus Slot.

"Maar ik heb ook bij een aantal goals gezien dat hij niet de enige was die in de fout ging. We moeten in de wedstrijden na de interlandperiode laten zien dat we tot meer in staat zijn dan wat we in de afgelopen drie wedstrijden hebben laten zien."

Het was namelijk niet de eerste keer dat AZ een voorsprong weggaf: dat gebeurde in de vorige speelronde ook al, toen Fortuna Sittard van 1-3 terugkwam tot 3-3. Een week eerder werd het teleurstellend 1-1 tegen PEC Zwolle.

Marco Bizot was de schlemiel op Het Kasteel. (Foto: Pro Shots)

