Lieke Martens heeft zondag van zich doen spreken namens FC Barcelona bij de start van het seizoen. De sterspeelster van de Oranjevrouwen hielp haar club aan een 0-4-overwinning op rivaal Real Madrid.

Het was de eerste keer dat er bij de vrouwen een 'Clásico' tussen Real en Barcelona op het programma stond. Real komt dit seizoen voor het eerst in de Spaanse vrouwencompetitie uit.

Barcelona nam al vroeg de leiding dankzij Patricia Guijarro. In de tweede helft liep de bezoekende ploeg verder weg door doelpunten van Babett Peter, Martens en Alexia Putellas.

De 27-jarige Martens speelde haar eerste wedstrijd sinds ze vorige maand met de Oranjevrouwen van Rusland won in de EK-kwalificatie. Haar laatste wedstrijd met Barcelona dateerde van 25 augustus.

Barcelona is dit seizoen titelverdediger. De Spaanse topclub werd ondanks het afgebroken vorige seizoen tot kampioen uitgeroepen. In de drie jaar daarvoor was Atlético Madrid de beste.

