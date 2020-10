AZ heeft zondag op spectaculaire wijze naast de eerste overwinning van het seizoen gegrepen. De Alkmaarders verspeelden uit bij hekkensluiter Sparta een 0-4-voorsprong: 4-4. De gelijkmaker op het Kasteel viel in de laatste minuut.

Pas één keer eerder in de historie van de Eredivisie lukte het een ploeg om terug te komen van een achterstand van 4-0. In 1969 zorgde Telstar voor een primeur in een wedstrijd tegen NAC. Ook dat duel eindigde in 4-4.

AZ gaf ook vorige week al een zeker lijkende overwinning uit handen. Toen verdween een voorsprong van 1-3 tegen Fortuna Sittard in de slotfase als sneeuw voor de zon (3-3). AZ begon het seizoen eveneens met een remise: 1-1 tegen PEC Zwolle.

Met drie punten uit drie wedstrijden staat AZ op een kleurloze dertiende plaats in de Eredivisie. In het voortijdig afgebroken vorige seizoen eindigde de ploeg als tweede, op doelsaldo achter Ajax.

Dani de Wit neemt de felicitaties in ontvangst na zijn tweede doelpunt. (Foto: Pro Shots)

AZ scoort vier keer binnen 35 minuten

AZ leek in Rotterdam aanvankelijk op weg naar een monsterzege. Zakaria Aboukhlal, de vervanger van de naar Sevilla vertrokken Oussama Idrissi, opende in de negende minuut de score. Tien minuten later was hij opnieuw trefzeker met een schuiver onder doelman Benjamin van Leer door.

Het tweede doelpunt van Aboukhlal betekende de 0-3, want Dani de Wit had na een kwartier spelen de voorsprong al verdubbeld. Op aangeven van Fredrik Midtsjø bracht de middenvelder in de 33e minuut zijn totaal eveneens op twee.

Teun Koopmeiners leek haast medelijden met het nog puntloze Sparta te hebben. De aanvoerder, normaal gesproken een zekerheidje vanaf de stip, liet de kans liggen om er uit een penalty 0-5 van te maken.

Marco Bizot moest vier minuten voor tijd vertrekken met rood. (Foto: Pro Shots)

Sparta profiteert van fout Bizot bij comeback

Sparta-trainer Henk Fraser greep halverwege in en verving Bryan Smeets en Jeffry Fortes voor Dirk Albels en Sven Mijnans. Omdat bij AZ de concentratie verslapte, kwamen de Rotterdammers langzaam beter in de wedstrijd.

Wat in de 57e de eretreffer van Abdou Harroui leek, was het begin van een spectaculaire comeback. Invaller Abels maakte er 2-4 van, waarna Marco Bizot Sparta helemaal terug in het zadel hielp. Na wild uitkomen kreeg de keeper van AZ zijn tweede gele kaart en veroorzaakte hij een penalty, die door Lennart Thy werd benut.

Met een man minder sloeg de paniek toe bij AZ en was het wachten op de gelijkmaker. Die kwam in de laatste minuut van de voet van de twintigjarige Mijnans. Sparta mocht zelfs nog even hopen op de volle buit, maar Danzell Gravenberch miste vanuit een lastige hoek het doel.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie