Feyenoord mag zich de nieuwe koploper van de Eredivisie noemen. De Rotterdammers waren zondag met 1-4 te sterk voor Willem II en profiteerden daarmee van de 1-0-nederlaag die Ajax eerder op de dag bij FC Groningen leed.

Op bezoek in Tilburg kwam Feyenoord op achterstand door een doelpunt van Vangelis Pavlidis. Nog in de eerste helft trok Ridgeciano Haps de stand gelijk.

In de tweede helft bleek de ploeg van trainer Dick Advocaat een maatje te groot voor Willem II, dat twee doelpunten van aanvoerder Steven Berghuis en één goal van Bryan Linssen moest toestaan.

Feyenoord is dit seizoen nog ongeslagen en heeft net als PSV en sc Heerenveen tien punten, maar een beter doelsaldo. Vitesse en Ajax volgen als nummers vier en vijf met een punt minder.

PSV had de koppositie later op de dag kunnen overnemen. De Eindhovenaren hadden daarvoor een thuiszege van vijf doelpunten verschil op Fortuna Sittard nodig, maar kwamen tot een overwinning van 'slechts' 2-0.

Vangelis Pavlidis zette Willem II nog op voorsprong tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord-aanwinst Teixeira laat zich gelden

Aanvankelijk leek het er niet op dat Feyenoord een mooie middag zou gaan beleven, want het was Willem II dat zondag binnen een kwartier de leiding nam. Pavlidis kreeg de bal voor zijn voeten en schoot van dichtbij raak.

Trainer Advocaat, die Uros Spajic, Mark Diemers en João Teixeira een basisplek gaf, zag dat zijn ploeg het lastig had met de energieke thuisploeg. Toch volgde een snel antwoord, toen Teixeira voorgaf en Haps in staat stelde te scoren.

De treffer leidde tot meer kansen voor Feyenoord, dat voor rust kansen kreeg via Teixeira - hij maakte een goede indruk - en Linssen. Voor rust vielen er echter geen doelpunten meer.

Steven Berghuis staat na vier speelrondes al op zes doelpunten. (Foto: Pro Shots)

Linssen scoort, maar mist ook kansen

Na rust was het vroeg raak, toen Linssen in het zestienmetergebied rustig bleef en zijn eerste doelpunt in het Feyenoord-shirt maakte. Nog geen tien minuten later liepen de bezoekers verder weg, toen Berghuis zijn vijfde seizoenstreffer maakte.

De vijftienvoudig landskampioen had Willem II murw gebeukt en kreeg kansen op meer, vooral via Linssen. Een vierde Feyenoord-goal bleef uit en even leek het erop dat de spanning weer terugkwam, maar Willem II'er Mike Trésor trof uit een vrije trap de lat.

De Tilburgers wilden nog wel, maar speelden weinig klaar en aan de andere kant maakte Berghuis aan alle onzekerheid een einde door van afstand knap raak te schieten. Hij stelde de koppositie daarmee veilig.

