PSV begint zondag met Nick Viergever aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Trainer Roger Schmidt heeft ook weer een basisplek ingeruimd voor aankoop Eran Zahavi.

Viergever neemt op de linksbackpositie de plek in van de Duitser Philipp Max, die afgelopen donderdag in de play-off-wedstrijd tegen Rosenborg (0-2-winst) in de Europa League geblesseerd uitviel. Het is de tweede keer dit seizoen dat de oud-Ajacied aan de aftrap staat.

De 33-jarige Zahavi maakte tegen Rosenborg zijn debuut voor PSV en was direct belangrijk met een treffer en een assist. De transfervrij overgekomen Israëliër mag nu opnieuw zijn waarde vanaf de aftrap bewijzen.

Mohamed Ihattaren zit niet bij de selectie voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna. Volgens Schmidt is de talentvolle middenvelder, die een moeizaam seizoen doormaakt, niet fit genoeg om in actie te komen in het Philips Stadion.

Bij Fortuna is er een basisplaats voor Martin Angha en dat gaat in het centrum van de defensie ten koste van Branislav Ninaj. Trainer Kevin Hofland bracht verder geen wijzigingen aan in zijn basiselftal.

PSV-Fortuna Sittard begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Viergever; Mauro Júnior, Thomas, Rosario; Gakpo, Zahavi, Malen.

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Rota, Angha, Janssen, Cox; Tekie, Seuntjens, Smeets; Flemming, Polter en Semedo.