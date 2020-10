De overgang van Davy Klaassen van Werder Bremen naar Ajax is zo goed als rond. De clubs hebben overeenstemming bereikt over een transfersom voor de 27-jarige middenvelder, laat Werder Bremen zondag weten.

Naar verluidt gaat het om een bedrag van 11 miljoen euro. Via bonussen kan dat nog oplopen tot 14 miljoen euro.

"Een transfer is aanstaande", bevestigt Frank Baumann, sportdirecteur van Werder Bremen. "Alleen de laatste details en formaliteiten moeten nog ingevuld worden."

Er werd al langer gespeculeerd over een terugkeer van Klaassen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax-trainer Erik ten Hag bevestigde vrijdag bij zijn perspraatje dat er onderhandeld werd.

Klaassen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in november 2011 zijn debuut in de hoofdmacht. Sindsdien kwam hij tot 180 officiële wedstrijden, waarin hij 55 goals maakte en 38 keer een assist leverde.

De zestienvoudig Oranje-international werd drie keer kampioen met Ajax en stond in 2017 in de Europa League-finale met de Amsterdammers. Een maand later verkaste hij naar Everton, maar in Engeland kwam hij niet uit de verf.

Davy Klaassen debuteerde in november 2011 bij Ajax tijdens het Champions League-duel met Olympique Lyon. (Foto: Pro Shots)

Wisselende prestaties met Werder

Na een teleurstellend seizoen tekende Klaassen in de zomer van 2018 bij Werder Bremen, waar hij zich wél in de ploeg speelde. In zijn eerste jaar werd Werder achtste in de Bundesliga en vorig jaar ontsnapte hij met de club ternauwernood aan degradatie.

Na keeper Maarten Stekelenburg, verdediger Sean Klaiber, middenvelder Mohammed Kudus en aanvaller Antony is Klaassen de vijfde en zeer waarschijnlijk laatste zomeraanwinst van Ajax.