Liverpool heeft zondag een smadelijke nederlaag geleden tegen Aston Villa. De regerend landskampioen ging in Birmingham met 7-2 onderuit en evenaarde daarmee zijn grootste verliespartij ooit in de Premier League.

Liverpool verloor sinds de oprichting van de Premier League in 1992 één keer eerder met vijf doelpunten verschil. Stoke City klopte 'The Reds' in 2015 met 6-1. De laatste keer dat de ploeg zeven goals incasseerde, dateerde zelfs van 1963 tegen Tottenham Hotspur (7-2).

De ploeg van trainer Jürgen Klopp had de eerste drie wedstrijden van het seizoen gewonnen, maar tegen Aston Villa zakte Liverpool volledig door het ijs. Door twee goals van Ollie Watkin stond het halverwege de eerste helft 2-0 voor de thuisclub.

De aansluitingstreffer van Mohamed Salah bracht de spanning terug, al bleek dat slechts van korte duur. Na de 3-1 van John McGinn maakte Watkins zijn hattrick compleet.

Na rust werd de lijdensweg van Liverpool nog pijnlijker. Ross Barkley tekende voor 5-1, waarna Jack Grealish de zevenklapper compleet maakte. Alleen Salah deed tussendoor (5-2) iets terug voor Liverpool. Aston Villa staat nu knap tweede achter koploper Everton, Liverpool zakt naar plaats vijf.

Bij Liverpool deden Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee. De Engelse kampioen is op 21 oktober de eerste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Manchester United ging op eigen veld met 1-6 onderuit tegen Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Ook blamage Manchester United tegen Tottenham

Ook Manchester United evenaarde zijn grootste nederlaag ooit in de Premier League. De ploeg van invaller Donny van de Beek verloor op het eigen Old Trafford met liefst 1-6 van het Tottenham Hotspur van voormalig United-manager José Mourinho.

Het was pas de derde keer dat United zes treffers moest incasseren in de Premier League. Alleen tegen Manchester City (1-6 op 23 oktober 2011) en Southampton (6-3 op 26 oktober 1996) gebeurde dat ook.

Manchester United speelde zondag ruim een uur met tien man, omdat aanvaller Anthony Martial in de 29e minuut rood kreeg voor het slaan van Erik Lamela.

De wedstrijd begon nog wel goed voor de thuisploeg, want in een spectaculaire openingsfase benutte Bruno Fernandes al in de tweede minuut een penalty. Vijf minuten later stonden de 'Spurs' echter op voorsprong door goals van Tanguy Ndombélé en Son Heung-Min.

Met tien tegen elf was er geen houden meer aan voor een zeer matig United, dat in de zesde minuut voor het laatst een schot tussen de palen produceerde. Via treffers van Harry Kane (2), Son en Serge Aurier werd het een afstraffing voor de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer.

Van de Beek werd in de 67e minuut bij een 1-5-achterstand in het veld gebracht door Solskjaer. Steven Bergwijn zat niet bij de selectie van de 'Spurs'. De Nederlander stond deze week in de basis bij het League Cup-duel met Chelsea (1-1, winst na strafschoppen) en de Europa League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (7-2-zege), maar is nu geblesseerd.

Manchester United-aanvaller Anthony Martial druipt af na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Arsenal bezorgt Sheffield vierde nederlaag

Arsenal boekte eerder op de dag zijn derde Premier League-zege van het seizoen. 'The Gunners' beslisten het thuisduel met Sheffield United tussen de 61e en de 64e minuut. Eerst kopte Bukayo Saka raak na een voorzet van Hector Bellerin en vervolgens maakte Nicolas Pépé een aanval van negentien passes af: 2-0.

Sheffield maakte het in de slotfase nog spannend door de aansluitingstreffer van David McGoldrick, maar de bezoekers bleven puntloos.

Leicester City verspeelde zijn eerste punten van het Premier League-seizoen door een 0-3-nederlaag tegen West Ham United. Michail Antonio, Pablo Fornals en Jarrod Bowen maakten de goals in het lege King Power Stadium.

Hekkensluiter Fulham verloor tegen Wolverhampton Wanderers ook zijn vierde competitiewedstrijd: 1-0. Pedro Neto maakte aan het begin van de tweede helft de enige treffer van het duel.

Southampton klom door de tweede zege van het seizoen naar de elfde plaats. De ploeg van Ralph Hasenhüttl was door treffers van Moussa Djenepo en Oriol Romeu met 2-0 te sterk voor West Bromwich Albion.

Leicester City was kansloos tegen West Ham United. (Foto: Pro Shots)

