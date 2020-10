Erik ten Hag baalt flink van de manier waarop Ajax zondag ten onder ging tegen FC Groningen. De Amsterdammers konden niet overtuigen in het lege Hitachi Capital Mobility Stadion en leden de eerste nederlaag van het seizoen: 1-0.

"We hebben te weinig afgedwongen. We hadden totale controle, maar waren naar voren krachteloos. Er was te weinig beweging en dan speel je te weinig kansen bijeen", zei Ten Hag bij FOX Sports.

"In de eerste helft kwamen we over de linkerkant nog een paar keer goed door, maar over de rechterkant kwam bijna niks. Als je de eerste goal te pakken hebt, gaat het een stuk makkelijker."

Ajax creëerde inderdaad weinig tegen FC Groningen, dat zelf vlak na rust toesloeg. De negentienjarige aanvaller Remco Balk benutte een rebound bij zijn basisdebuut.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van FC Groningen-talent Remco Balk. (Foto: Pro Shots)

Geen zorgen bij Ten Hag

Ondanks het matige spel van Ajax, dat ook in de voorbereiding op het seizoen vrijwel alles had gewonnen, maakt Ten Hag zich geen zorgen. De trainer gaat ervan uit dat het verlies in Groningen een incident is.

"Ik weet wat ze kunnen", aldus de vijftigjarige coach. "Dit is de eerste wedstrijd die we verliezen, dus we moeten niet van alles erbij gaan halen. Maar dat het vandaag niet goed genoeg was, dat is helder."

De volgende wedstrijd van Ajax is op zaterdag 17 oktober, na de interlandperiode, wanneer sc Heerenveen op bezoek komt. Vier dagen later wacht in de Johan Cruijff ArenA een confrontatie met Liverpool in de Champions League.

