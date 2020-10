Bayern München heeft zondag door vier goals van Robert Lewandowski, waarvan de laatste in de 93e minuut, met 4-3 gewonnen van Hertha BSC. In Italië maakte Sam Lammers zijn eerste goal voor Atalanta en Real Madrid won in Spanje met 0-2 van Levante.

Bayern, waarbij de gewilde Joshua Zirkzee het hele duel op de bank bleef, leek tegen Hertha op weg om zich relatief simpel te herstellen van de 4-1-nederlaag tegen Hoffenheim van vorig weekend, want de regerend kampioen stond vlak na rust op 2-0 door goals van Lewandowski in de 40e en de 51e minuut.

De Colombiaan Jhon Córdoba maakte echter al snel de aansluitingstreffer voor de ploeg van basisspeler Deyovaisio Zeefuik en bankzitter Daishawn Redan, waarna Matheus Cunha Hertha in de 71e minuut zelfs op gelijke hoogte bracht.

Op aangeven van Thomas Müller voltooide Lewandowski vijf minuten voor tijd zijn hattrick (3-2), maar wederom toonde Hertha veerkracht. Uit een fraaie voorzet van Maximilian Mittelstädt kopte de in Berlijn geboren Jessic Ngankam de 3-3 binnen.

In blessuretijd werd Mittelstädt de schlemiel, want de verdediger van Hertha veroorzaakte een strafschop door Lewandowski vast te houden in het strafschopgebied. De Pool nam de penalty zelf en bezorgde Bayern alsnog de drie punten: 4-3.

Robert Lewandowski is de zesde speler met minimaal tien hattricks in de Bundesliga. (Foto: Pro Shots)

Lyon speelt gelijk met invaller Memphis

In Frankrijk kwam Olympique Lyon voor de derde keer op rij niet verder dan een gelijkspel. Met Memphis Depay als invaller eindigde het thuisduel met Olympique Marseille in 1-1.

De door FC Barcelona begeerde Memphis kwam twintig minuten voor tijd in het veld voor spits Maxwel Cornet. De eindstand stond toen al lang en breed op het scorebord door een treffer van Marseille-aanvaller Dimitri Payet (16e minuut) en een benutte penalty van Houssem Aouar (28e minuut).

Lyon wist tot nu toe slechts een van de zes wedstrijden in de Ligue 1 te winnen. De ploeg staat al zeven punten achter de verrassende koploper Stade Rennes.

Lammers maakt eerste goal voor Atalanta

In Italië bleef Atalanta foutloos door een overtuigende zege op Cagliari: 5-2. Lammers, die vorige maand voor zo'n 10 miljoen euro overkwam van PSV, was ook in zijn derde duel voor de club uit Bergamo invaller. Hij kreeg tegen Cagliari wel wat meer speeltijd (25 minuten) en daar profiteerde hij optimaal van door de laatste treffer van het duel te maken.

De spits kreeg de bal tien minuten voor tijd aan de rechterkant van het strafschopgebied. Na een dubbele schaar kapte hij zijn tegenstander met een sleepbeweging knap uit met links, waarna hij met rechts hard en laag raak schoot in de verre hoek.

Lammers is na Marten de Roon en Hans Hateboer al de derde Nederlander die scoort voor Atalanta in het nog prille seizoen. Het is voor het eerst dat een Serie A-club drie Nederlandse doelpuntenmakers heeft sinds het gouden AC Milan van Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit in het seizoen 1992/1993.

Atalanta was voor de treffer van Lammers al vrijwel zeker van de drie punten door vier goals in de eerste 42 minuten. Luis Muriel, aanvoerder Alejandro Gómez, Mario Pasalic en Duvan Zapata vonden voor rust het net voor de thuisploeg. Diego Godín (1-1) en João Pedro (4-2) scoorden tegen namens Cagliari.

Atalanta is nog zonder puntenverlies in de Serie A. De revelatie van vorig seizoen scoorde in de eerste drie duels al dertien keer.

