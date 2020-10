Ajax heeft zondag de topper tegen PSV in de Eredivisie Vrouwen gewonnen. De ploeg van trainer Danny Schenkel was op sportpark De Toekomst met 2-0 te sterk voor de Eindhovenaren.

Stefanie van der Gragt tekende al in de achtste minuut voor de openingstreffer. PSV-keeper Sari van Veenendaal kwam uit haar doel om een corner van Lisa Doorn weg te boksen, maar ze miste de bal en zag Van der Gragt raak koppen.

PSV drong in de tweede helft meer aan, maar het was Ajax dat tien minuten voor tijd de marge naar twee vergrootte. Vanity Lewerissa schoof de bal drie minuten na haar invalbeurt op aangeven van Chasity Grant hoog in het doel.

Door de overwinning blijft Ajax nog zonder puntenverlies dit seizoen. De Amsterdamse formatie was in de eerste twee duels te sterk voor FC Twente (3-1) en VV Alkmaar (0-4).

Ajax is de enige ploeg die na drie speelronden op negen punten staat. PSV staat op de tweede plek met zes punten, net zoveel als nummer drie ADO Den Haag.