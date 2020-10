Een machteloos Ajax heeft zondag tegen FC Groningen de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen geleden: 1-0. De winnende treffer kwam voor lege tribunes op naam van de negentienjarige Remco Balk, die zijn basisdebuut maakte bij de Groningers.

Balk brak de ban vlak na rust uit een rebound, nadat keeper André Onana eerst nog knap had gered op een inzet van Jørgen Strand Larsen. Ajax zette daar in de hele wedstrijd maar weinig tegenover.

De ploeg van trainer Erik ten Hag was het seizoen begonnen met overwinningen op Sparta Rotterdam (0-1), RKC Waalwijk (3-0) en Vitesse (2-1). Ajax moet nu sc Heerenveen en Vitesse boven zich dulden en kan later op zondag ook nog gepasseerd worden door Feyenoord en PSV.

FC Groningen, dat het nog zonder de geblesseerde Arjen Robben moest doen, boekte de tweede zege van het seizoen. De 'Trots van het Noorden' nestelt zich in de subtop van de Eredivisie.

In de volgende Eredivisie-speelronde speelt Ajax op zaterdag 17 oktober, na de interlandperiode, thuis tegen sc Heerenveen. Vier dagen later komt Liverpool naar Amsterdam in de Champions League.

Jongeling Remco Balk wordt geknuffeld na zijn treffer tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax komt amper tot kansen

Met Jurriën Timber en Ryan Gravenberch in plaats van de geblesseerde Perr Schuurs en Mohammed Kudus overtuigde Ajax vanaf de eerste minuut niet in Groningen. De Amsterdammers hadden voor rust wel een overwicht, maar kwamen amper tot kansen.

De grootste kans was er al na zes minuten en kwam op naam van Zakaria Labyad. De Ajax-spits kon vrij koppen, maar de bal ging recht op keeper Sergio Padt af.

Aan de andere kant was FC Groningen gevaarlijk via Strand Larsen, wiens kopbal eveneens de juiste richting miste. Het waren eigenlijk de enige twee noemenswaardige momenten in een gezapige eerste helft.

Ajax slaagde er amper in een gaatje in de defensie van FC Groningen te vinden. (Foto: Pro Shots)

Tadic en Huntelaar raken lat

Gaandeweg de tweede helft drong Ajax meer aan, maar echte kansen bleven op een hand te tellen. Edson Álvarez en Quincy Promes doken op in kansrijke positie, maar verprutsten de mogelijkheid die ze kregen. Aan de andere kant kwam Ajax goed weg toen Ramon Lundqvist namens FC Groningen de paal trof.

De grootste kans voor Ajax was er in de 86e minuut, toen eerst Dusan Tadic met een kopbal de lat raakte en invaller Klaas-Jan Huntelaar met een uithaal in de rebound hetzelfde deed.

In de resterende minuten was een kopkans niet aan de net als Huntelaar ingevallen Lassina Traoré besteed. Het betekende dat Ajax de eerste nederlaag van het seizoen moest slikken en dat sc Heerenveen voorlopig koploper is.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie