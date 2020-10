Feyenoord begint zondag met drie wijzigingen in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen Willem II. In de verdediging maakt aanwinst Uros Spajic zijn debuut, op het middenveld krijgt Mark Diemers de voorkeur boven Orkun Kökçü en voorin kiest trainer Dick Advocaat voor João Teixeira als spits.

Spajic maakt zijn opwachting bij afwezigheid van de geblesseerde Lutsharel Geertruida. Voorin neemt Teixeira de positie in van Nicolas Jørgensen, die eveneens een blessure heeft.

De keuze voor middenvelder Teixeira in de punt van de aanval is opvallend, want het betekent dat Advocaat ervoor kiest reservespits Róbert Bozeník op de bank te houden.

De wisselingen in de basis houden zeer waarschijnlijk in dat Diemers het middenveld vormt met Leroy Fer en Jens Toornstra. Aanvoerder Steven Berghuis en Bryan Linssen zullen de vleugelaanvallers zijn.

Bij Willem II maakt de negentienjarige Vincent Schippers zijn debuut. De jongeling, die dit seizoen al twee keer bij de selectie zat, vervangt Miquel Nelom als rechtsback.

Willem II-Feyenoord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. De Rotterdammers zijn dit seizoen nog ongeslagen.

Opstelling Willem II: Ruiter; Schippers, Holmén, Peters, Köhn; Saddiki, Saglam, Llonch; Yeboah, Pavlidis, Trésor.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Teixeira, Linssen.

