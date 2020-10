Ajax begint zondag zonder Perr Schuurs en Mohammed Kudus aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De verdediger en de middenvelder zijn niet fit genoeg voor het duel in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Trainer Erik ten Hag zei eerder deze week al dat Kudus op de training was uitgevallen en een twijfelgeval was voor het duel met Groningen. Ook Schuurs, die zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse een schouderblessure opliep, is niet fit genoeg om te starten. De verdediger zit in tegenstelling tot Kudus wel op de bank.

Door de lichte blessure van Schuurs staat Jurriën Timber in de basis. De negentienjarige verdediger, die vorig seizoen al zijn basisdebuut maakte, speelt in Groningen zijn vierde officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax.

Ryan Gravenberch keert (als vervanger van Kudus) na een afwezigheid van twee duels terug in de basis. Hij vormt centraal op het middenveld een duo met Edson Álvarez. De Mexicaan kreeg tegen Vitesse een rode kaart, maar die werd deze week geseponeerd.

Aanvaller Balk (19) maakt basisdebuut bij FC Groningen

Bij FC Groningen ontbreekt de geblesseerde Arjen Robben nog. Trainer Danny Buijs heeft in de voorhoede wel een plek ingeruimd voor de negentienjarige Remco Balk, die zijn basisdebuut maakt namens de 'Trots van het Noorden'.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. De Amsterdammers zijn na drie speelronden nog zonder puntenverlies in de Eredivisie.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Itakura, Dammers, Van Hintum; El Messaoudi, Matusiwa, Van Kaam, Lundqvist; Strand Larsen en Balk.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Álvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad en Tadic.

