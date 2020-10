AZ raakt smaakmaker Oussama Idrissi in de laatste dagen van deze transferperiode kwijt aan Sevilla. Volgens het AD en VI hebben de Alkmaarders een akkoord bereikt met de Spanjaarden over een transfersom van 12 miljoen euro (exclusief bonussen).

De 24-jarige Idrissi staat nog tot medio 2022 onder contract bij AZ. De aanvaller kwam dit seizoen vanwege een blessure aan een buikspier nog niet in actie in de Eredivisie. Hij deed wel mee in de wedstrijden tegen Viktoria Plzen (3-1-zege) en Dynamo Kiev (2-0-verlies) in de voorronde van de Champions League.

Door het vertrek van Idrissi verliest AZ een van zijn belangrijkste spelers. De tweevoudig international van Marokko draagt sinds januari 2018 het shirt van de Alkmaarders. Sindsdien kwam hij tot 98 officiële duels, waarin hij 37 keer scoorde en 25 assists gaf.

Voor zijn periode bij AZ stond Idrissi onder contract bij FC Groningen, waar hij zijn loopbaan ook begon. Voor de 'Trots van het Noorden' kwam de voormalige jeugdspeler van Feyenoord tot 64 officiële wedstrijden en dertien doelpunten.

Idrissi is niet de eerste basisspeler uit het succesvolle vorige seizoen die deze transferperiode vertrekt bij AZ. Ook verdediger Stijn Wuytens (Lommel SK) koos voor een avontuur in het buitenland. Het is niet bekend of AZ voor het sluiten van de transfermarkt (dinsdag om 23.59 uur) nog een vervanger voor Idrissi haalt.

Door zijn transfer naar Sevilla, waar hij ploeggenoot wordt van Luuk de Jong, kan Idrissi komend seizoen alsnog minuten maken in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Europa League-winnaar zit in een poule met Chelsea, FC Krasnodar en Stade Rennais.