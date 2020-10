FC Twente-trainer Ron Jans hoopt dat er snel weer publiek welkom is bij wedstrijden in de Eredivisie. De coach denkt dat zijn ploeg zaterdagavond met de aanwezigheid van supporters wel had kunnen winnen van FC Emmen (1-1).

FC Twente kwam na rust nog wel op voorsprong via Václav Cerný, maar Michael de Leeuw tekende in de 65e minuut voor de gelijkmaker. Jans merkte dat zijn ploeg daarna niet meer vooruit voetbalde en vermoeid was door de speelwijze. De coach zag dat echter niet als de enige oorzaak van het puntenverlies.

"Weet je waarom we misschien ook niet gewonnen hebben? Omdat we in een leeg stadion speelden", zei een geïrriteerde Jans in de Grolsch Veste tegen FOX Sports. "Geef het iedereen (het deels toelaten van fans, red.) alsjeblieft terug, want dit is heel erg vervelend."

Tijdens de eerste Eredivisie-duels van het seizoen mochten de stadions nog wel deels gevuld worden, maar daar bracht het kabinet deze week verandering in. Premier Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat er de komende drie weken in de amateur- en profsport geen toeschouwers welkom zijn vanwege de coronacrisis.

De Grolsch Veste bleef zaterdagavond leeg tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Jans sluit zich aan bij Advocaat

FC Twente heeft een van de grootste stadions van Nederland (er kunnen iets meer dan 30.000 mensen in de Grolsch Veste) en de fans worden hard gemist in Enschede. "De aanwezigheid van supporters helpt echt om de ploeg door moeilijke momenten heen te slepen. Ze zijn hier zo geweldig in de ondersteuning", aldus een balende Jans.

De coach van FC Twente is niet de eerste die zich kritisch uitlaat over het besluit van het kabinet. Zo begrijpt Feyenoord-trainer Dick Advocaat niet waarom de Efteling wel open blijft voor bezoek, maar de sportwereld het zonder publiek moet doen. "Ik sluit me bij Dick aan", zei Jans. "Efteling 'ja'? Betaald voetbal 'ja'."

Door het gelijkspel tegen FC Emmen verzuimde FC Twente voor één dag de koppositie in de Eredivisie over te nemen. De dit seizoen nog ongeslagen ploeg van Jans staat nu vierde met acht punten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie