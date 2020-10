FC Twente is er zaterdag niet in geslaagd de koppositie in de Eredivisie te veroveren. De Tukkers kwamen in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen FC Emmen: 1-1.

Het nog ongeslagen FC Twente, dat alleen bij een overwinning lijstaanvoerder had kunnen worden, domineerde in de eerste helft tegen het stugge FC Emmen, maar speelde tegelijkertijd weinig klaar in de eigen Grolsch Veste, waardoor de 0-0 een logische ruststand was.

Na rust ontbrandde de wedstrijd pas echt en kwam FC Twente al in de 48e minuut op voorsprong. Na een slechte inspeelpass van FC Emmen-doelman Dennis Telgenkamp verspeelde Simon Tibbling de bal aan FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki, die Václav Cerný met een steekpass bediende. De aanvaller verraste Telgenkamp met een schot in de korte hoek.

Het antwoord van FC Emmen liet niet lang op zich wachten. Glenn Bijl zag in de 65e minuut zijn schot nog op fenomenale wijze gekeerd worden door FC Twente-doelman Joël Drommel, maar in de rebound was het alsnog raak voor Michael de Leeuw.

FC Twente leek van slag door de gelijkmaker en moest lijdzaam toezien hoe FC Emmen het initiatief greep, maar de Drentenaren waren niet bij machte om de Twentse verdediging te slechten. In de laatste minuut van de blessuretijd keerde Telgenkamp nog wel een schot van invaller Lindon Selahi.

Het FC Twente van trainer Ron Jans staat met acht punten uit vier wedstrijden op de vierde plaats. Met de puntendeling in Enschede schrijft nummer vijftien FC Emmen het tweede punt van het seizoen bij.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie