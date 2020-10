ADO Den Haag neemt het in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker thuis op tegen Sparta Rotterdam, zo heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. Een ander mooi affiche is de Limburgse derby tussen Roda JC en Fortuna Sittard in Kerkrade.

FC Utrecht begint de beker met een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. De Domstedelingen haalden vorig seizoen nog de finale, maar de wedstrijd tegen Feyenoord ging niet door vanwege de coronacrisis.

Willem II gaat op bezoek bij de winnaar van de ontmoeting tussen DOVO en DVS, Vitesse speelt uit tegen HHC Hardenberg of GVVV en FC Groningen treft in Tiel TEC. Andere opvallende affiches zijn FC Twente-De Graafschap, RKC-Waalwijk-SC Cambuur en Go Ahead Eagles-NAC Breda.

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV stromen pas in de tweede ronde in. Deze clubs zijn vrijgesteld van deelname aan de openingsronde, omdat zij uitkomen in de Champions League of de Europa League.

Diverse amateurclubs strijden in een tweeluik in de kwalificatie nog om een ticket voor de eerste ronde. De heenwedstrijden daarvan zijn al afgewerkt. De returns staan volgende week dinsdag, woensdag en donderdag op het programma.

De wedstrijden in de eerste ronde van de KNVB-beker worden op 26, 27 en 28 oktober gespeeld. De finale is op 18 april 2021 in De Kuip.