NEC heeft zaterdag uitgehaald in de Keuken Kampioen Divisie. De Nijmegenaren wonnen in eigen huis met 6-0 van FC Eindhoven.

NEC opende nog matig in het lege Goffertstadion, maar na de openingstreffer van Souffian El Karouani in de 34e minuut was het verzet van FC Eindhoven goed en wel gebroken. Nog voor rust verdubbelde Rangelo Janga de voorsprong voor de thuisclub.

De monsterscore kreeg pas in de tweede helft echt gestalte. Jonathan Okita maakte al in de 52e minuut 3-0, waarna de achttienjarige jeugdspeler Joep van der Sluijs twee minuten later de marge naar vier tilde.

Ook bij een 4-0-voorsprong kende NEC geen genade met FC Eindhoven. De achttienjarige Dirk Proper maakte 5-0, waarna FC Eindhoven-speler Pieter Bogaers in de blessuretijd zijn frustraties botvierde op Elayis Tavsan en met rood kon vertrekken. In de slotminuut bepaalde Jordy Bruijn de eindstand op 6-0.

Door de eclatante zege stijgt NEC naar de zevende plaats op de ranglijst. De Nijmegenaren verzamelden negen punten uit zes duels. FC Eindhoven staat tiende met acht punten uit zes wedstrijden.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie