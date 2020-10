FC Groningen heeft zich zaterdag versterkt met Alessio Da Cruz. De 23-jarige Nederlandse aanvaller wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Parma, dit tot ongenoegen van PEC Zwolle.

FC Groningen heeft tevens een optie tot koop bedongen op Da Cruz. De jeugdinternational leek aanvankelijk op weg naar PEC, dat al een contract voor hem had klaarliggen, maar hij vertrekt dus naar de 'Trots van het Noorden'.

"We waren er al uit met speler en club. Da Cruz had de medische keuring doorstaan, was donderdag ingetrokken in ons hotel en heeft gistermiddag nog een coronatest gedaan. Opeens hoorden we gisteren van zijn zaakwaarnemer dat hij door Parma gedwongen werd om naar FC Groningen te gaan", zegt technisch manager Mike Willems van PEC tegen FOX Sports.

"Alessio heeft aan ons aangegeven dat hij liever naar PEC zou gaan, maar dat het van zijn club moest. Wij hebben daarop natuurlijk contact gezocht met Parma en die gaven op hun beurt weer aan dat zij geen problemen hadden met een verhuur aan PEC Zwolle. Dus wie moet je dan geloven?"

Willems stuurde vrijdag nog een appje naar collega Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. "Ik heb hem geappt dat Alessio bij ons een medische keuring heeft doorstaan. Ik wil Mark-Jan niet zomaar beschuldigen, want ik weet niet wat hij weet en ook op mijn app heb ik geen reactie ontvangen. Maar ik vind dit, als collega's onder elkaar, niet kunnen."

Da Cruz debuteerde in 2015 in het betaald voetbal bij FC Twente. Hij verkaste in 2017, nadat hij was verhuurd aan FC Dordrecht, naar Italië, waar hij eerst uitkwam voor Novara en een jaar later werd overgenomen door Parma. Die leenden hem al uit aan Spezia, Ascoli en Sheffield Wednesday en nu dus aan FC Groningen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie