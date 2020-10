ADO Den Haag heeft zaterdag de eerste punten van het seizoen gepakt. De ploeg van trainer Aleksandar Rankovic won in blessuretijd bij VVV-Venlo: 1-2. Vitesse nestelde zich steviger in de kopgroep van de Eredivisie door een overtuigende zege op een apathisch Heracles Almelo.

ADO Den Haag kwam bij VVV-Venlo al na drie minuten op voorsprong door een benutte strafschop van Shaquille Pinas, nadat de VAR oordeelde dat er hands was gemaakt in het Venlose strafschopgebied.

Lang konden de Hagenezen, die de eerste drie wedstrijden in de Eredivisie verloren, niet genieten van de 0-1. De Griek Georgios Giakoumakis scoorde twee minuten later met een fraaie halve omhaal de gelijkmaker voor de thuisclub. Het was zijn vierde competitiedoelpunt van het seizoen.

ADO Den Haag bleef na de 1-1 het betere van het spel hebben in de Koel, maar tot echt grote kansen leidde het overwicht niet. Ook VVV-Venlo kon weinig potten breken, maar in de slotfase werd het alsnog 1-2. Na doorkoppen van Vicente Besuijen tikte David Philipp van dichtbij binnen.

Met drie punten uit de eerste vier duels staat ADO op een dertiende plaats in de Eredivisie. VVV, dat nu drie wedstrijden op rij niet won, is terug te vinden op de tiende plek.

Vitesse-aanvaller Oussama Darfalou ontvangt de felicitaties van zijn ploeggenoten na zijn doelpunt in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Heracles. (Foto: ANP)

Vitesse nestelt zich in kopgroep

Eerder op zaterdag won Vitesse met 3-0 van Heracles Almelo. De ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch, die voor dezelfde elf basisspelers koos als vorig weekend in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Ajax, domineerde vanaf het begin de wedstrijd tegen Heracles, maar die dominantie resulteerde in het eerste half uur niet in kansen.

Na 34 minuten was het opeens raak voor Vitesse. Matús Bero vond Loïs Openda, die de bal van dichtbij in de verre hoek plaatste. Aan de treffer zat een luchtje van buitenspel, maar de VAR gaf de grensrechter na het bekijken van de beelden gelijk en kende de treffer toe.

Nog geen drie minuten later verdubbelde Oussama Darfalou de voorsprong voor de Arnhemmers. Dit keer was Openda de aangever. De Belg legde het speeltuig keurig breed op de inlopende Darfalou, die voor een leeg doel niet faalde.

Trainer Frank Wormuth greep in de rust met drie wissels genadeloos in bij het apathisch ogende Heracles, maar de aanpassingen sorteerden geen effect en Vitesse liep zelfs uit naar 3-0. Riechedly Bazoer gaf na 63 minuten een hoge pass over zeker 50 meter op Darfalou, die de bal klaarlegde voor Oussama Tannane. De aanvallende middenvelder schoot met zijn linker tegendraads binnen.

Met negen punten uit vier wedstrijden bezet Vitesse voorlopig de tweede plaats in de Eredivisie. Heracles kent een mindere start van het seizoen en staat in het rechterrijtje met vier punten uit evenveel duels.

