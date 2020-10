Bas Dost heeft Eintracht Frankfurt zaterdag met een doelpunt en een assist aan een 2-1-overwinning op 1899 Hoffenheim geholpen in de Bundesliga. Peter Bosz verspeelde met Bayer Leverkusen ook punten bij VfB Stuttgart: 1-1.

Dost maakte twintig minuten voor tijd de winnende treffer voor Frankfurt in de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim. De spits, die tot tien minuten voor tijd meespeelde, tikte de bal van dichtbij binnen na een scrimmage voor het vijandige doel.

Dost leverde vroeg in de tweede helft ook de assist op de gelijkmaker van Daichi Kamada, die de bal simpel in het lege doel schoot. Andrej Kramaric had Hoffenheim in achttiende minuut op voorsprong gebracht door de bal prachtig in de linkerbovenhoek te krullen.

Dankzij de overwinning staat Frankfurt tweede in de Bundesliga. 'Die Adler' moeten alleen RB Leipzig, dat met 4-0 won van Schalke 04 dankzij onder meer een doelpunt van oud-PSV'er Angeliño, boven zich dulden. Beide clubs hebben zeven punten, maar het doelsaldo van Leipzig is beter.

Patrik Schick en Daley Sinkgraven vieren de openingstreffer van Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Bosz speelt opnieuw gelijk met Leverkusen

Patrik Schick opende al in de zevende minuut de score voor Leverkusen tegen Stuttgart door raak te koppen uit een afgemeten voorzet van Florian Wirtz. Een kwartier voor tijd zorgde Sasa Kalajdzic met een kopbal uit een vrije trap voor de gelijkmaker.

Daley Sinkgraven viel na een klein half uur geblesseerd uit bij Leverkusen. Eerder in de wedstrijd raakte Bosz ook Schick al kwijt door een kwetsuur.

Leverkusen speelde zo al voor de derde keer dit seizoen gelijk in de Bundesliga. 'Die Werkself' moesten zich ook in de eerste twee competitiewedstrijden bij VfL Wolfsburg (0-0) en tegen RB Leipzig (1-1) tevredenstellen met een punt.

Borussia Dortmund juicht na de 2-0 van Emre Can. (Foto: Pro Shots)

Twee goals Haaland bij ruime zege Dortmund

Erling Haaland leidde Borussia Dortmund met twee treffers naar een 4-0-zege op SC Freiburg. De Noor zorgde na een half uur met een schuiver in de verre hoek voor de openingstreffer en zorgde halverwege de tweede helft ook voor de derde treffer met een hard schot in het dak van het doel.

Giovanni Reyna leverde bij beide doelpunten de assist en bereidde ook de 2-0 van Emre Can voor. De Duitser kopte kort na rust raak uit een corner van de Amerikaan. Invaller Felix Passlack, die vorig seizoen nog werd verhuurd aan Fortuna Sittard, bepaalde in blessuretijd met een intikker de eindstand.

Davy Klaassen en invaller Tahith Chong boekten met Werder Bremen een 1-0-thuiszege op het Arminia Biefeld van Mike van der Hoorn en Borussia Mönchengladbach won met 1-3 bij het 1. FC Köln van Kingsley Ehizibue.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga