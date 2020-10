Ronald Koeman heeft zaterdag vol lof gesproken over Lionel Messi. De nieuwe trainer heeft bewondering voor de manier waarop zijn sterspeler is omgegaan met alle tumult rondom zijn persoon deze zomer.

Messi zorgde in augustus voor flink wat ophef in Barcelona door na twintig jaar de wens uit te spreken om te vertrekken. Hij besloot niet veel later echter om gewoon te blijven, maar ligt wel in de clinch met het bestuur, dat hij wanbeleid verwijt door onder meer het gedwongen afscheid van Luis Suárez.

"Er is geen discussie, voor mij is Lionel altijd de beste speler ter wereld geweest. Dat dacht ik al eerder, en ik denk dat nog meer nu ik met hem werk. Hij is volledig toegewijd, hij is een voorbeeld voor iedereen zoals een aanvoerder zou moeten zijn", zei Koeman op zijn persconferentie.

"Lionel bewees zichzelf donderdag opnieuw als aanvoerder tegen Celta de Vigo (0-3-zege met tien man, red). Hij hielp de ploeg de bal van achteruit op te bouwen, omdat het zo belangrijk is om de bal te houden als je één speler minder hebt."

Koeman wil nog centrale verdediger en spits

Koeman kent een voortvarende start bij FC Barcelona. De Catalanen wonnen de eerste twee duels in La Liga en lijken dus de selectie op orde te hebben, maar toch wordt er nog gehoopt op versterkingen. Eric García en Memphis Depay moeten voor het sluiten van de markt op maandag worden binnengehaald.

"Er zijn twee posities waar we nog een speler zouden kunnen gebruiken: centraal achterin en in de spits. We gaan veel wedstrijden spelen, het zou ons helpen als we daar nog één extra speler hebben. Maar de financiële situatie van de club is gecompliceerd, ik weet niet of het gaat lukken", aldus Koeman.

Mogelijk maakt Sergiño Dest zondag in de thuiswedstrijd tegen Sevilla zijn debuut voor FC Barcelona. De rechtsback werd eerder deze week voor 21 miljoen euro overgenomen van Ajax en geldt in Camp Nou als opvolger van Nelson Semedo, die werd verkocht aan Wolverhampton Wanderers.

"Sergiño is voor de toekomst gehaald, maar dat betekent niet dat hij niet nu al kan spelen. Hij heeft al veel ervaring, hij heeft met Ajax in de Champions League gespeeld. Als hij morgen zou moeten spelen, zou ik er geen probleem mee hebben hem meteen op te stellen", vertelde Koeman.

