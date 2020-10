Manchester City heeft zaterdag voor de tweede wedstrijd op rij puntenverlies geleden in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola bleef steken op een 1-1-gelijkspel tegen het gepromoveerde Leeds United. Everton blijft foutloos, terwijl Chelsea een broodnodige zege boekte.

Manchester City leek nog een makkelijke avond tegemoet te gaan door een vroege voorsprong van Raheem Sterling, die in de zeventiende minuut na een machtige dribbel de verre hoek vond van Leeds United-doelman Illan Meslier.

Ondanks een kansenregen slaagden 'The Citizens' er niet in de wedstrijd in het slot te gooien, waarna Leeds United verrassend op gelijke hoogte kwam. Rodrigo tikte van dichtbij binnen na mistasten van Manchester City-doelman Ederson bij een hoekschop.

Via Sterling kreeg Manchester City in de slotfase nog een dot van een kans op de winnende treffer, maar doelman Meslier kwam als winnaar uit de strijd toen de aanvaller alleen op hem afging.

Oranje-international Nathan Aké maakte als invaller zijn opwachting bij Manchester City. De verdediger kwam in de 71e minuut binnen de lijnen voor Benjamin Mendy.

Met vijf verliespunten in drie duels kent Manchester City, dat vorig seizoen al vroeg de titelstrijd met Liverpool verloor, een valse start van het seizoen. Vorige week verloor de formatie van Guardiola met pijnlijke cijfers van Leicester City: 2-5.

Juichende Everton-spelers na het doelpunt van Yerry Mina, die voor de 2-1 tekende. (Foto: ANP)

Everton blijft foutloos na zege op Brighton

Eerder op zaterdag won Everton in eigen huis met 4-2 van Brighton & Hove Albion, waardoor 'The Toffees' nog altijd foutloos zijn in de Premier League. Everton kwam al vroeg op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van de in bloedvorm verkerende Dominic Calvert-Lewin, maar zag vlak voor rust de bezoekers de stand in evenwicht brengen door een treffer van Neal Maupay.

Nog in de eerste helft nam Everton opnieuw de leiding via Yerry Mina (2-1), waarna 'The Toffees' na de pauze uitliepen naar 4-1 dankzij recordaankoop James Rodriguez (twee keer). Yves Bissouma bepaalde de eindstand op 4-2.

Bij Brighton maakte Joël Veltman zijn debuut in de Premier League. De verdediger, die al wel een paar keer meedeed in de League Cup, viel halverwege in. Davy Pröpper behoorde wederom niet tot de selectie.

Everton heeft tot dusver als enige club twaalf punten uit vier wedstrijden. Zondag kunnen daar nog wel Leicester City (thuis tegen West Ham United) en Liverpool (uit tegen Aston Villa bij komen bij een overwinning.

De spelers van Chelsea vieren een doelpunt tegen Crystal Palace. (Foto: ANP)

Chelsea maakt verschil na rust

Chelsea miste in de eerste helft tegen Crystal Palace een aantal opgelegde kansen, maar brak vlak na rust alsnog de ban. Ben Chilwell profiteerde van slecht wegwerken van Mamadou Sakho en volleerde de bal van dichtbij overtuigend binnen: 1-0.

De thuisclub liep daarna simpel weg bij het aanvallend machteloze Palace. Kurt Zouma zorgde voor de 2-0 met een kopbal uit een voorzet van Chilwell en Jorginho was verantwoordelijk voor de 3-0 en de 4-0 met twee strafschoppen.

Bij Chelsea ontbrak nog altijd de geblesseerde Hakim Ziyech, die nog wacht op zijn officiële debuut. Edouard Mendy kreeg onder de lat opnieuw de voorkeur boven Kepa Arrizabalaga. Bij Palace kwam Jairo Riedewald in het veld bij een stand van 2-0.

Chelsea is het seizoen matig begonnen. 'The Blues' hebben al vijf verliespunten meer dan Everton, Leicester en City en werden woensdag na strafschoppen uitgeschakeld door Tottenham Hotspur in de achtste finales van de League Cup.

Op St. James' Park was Newcastle United met 3-1 te sterk voor Burnley, waarbij Erik Pieters op de bank bleef. Callum Wilson scoorde tweemaal voor 'The Magpies', waarvan eenmaal uit een strafschop.

