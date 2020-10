Italië neemt het later deze maand zonder spelers van Napoli op tegen onder meer het Nederlands elftal in de Nations League. Bondscoach Roberto Mancini heeft hen buiten de selectie gelaten omdat de club is getroffen door het coronavirus.

Aanvaller Lorenzo Insigne, verdediger Giovanni Di Lorenzo en reservedoelman Alex Meret hoeven zich daardoor niet te melden bij de nationale ploeg. Het drietal behoorde vorige maand nog wel tot de selectie.

Bij Napoli zijn eerder deze week de Poolse middenvelder Piotr Zielinski en een staflid positief getest op het coronavirus. De Napolitanen speelden vorige week in eigen huis tegen Genoa, waarbij inmiddels liefst negentien spelers en stafleden het virus onder de leden hebben.

Om die reden is de competitiewedstrijd van zaterdag tussen Genoa en Torino afgelast. Napoli gaat zondag wel gewoon op bezoek bij Juventus, maar moet het dan logischerwijs stellen zonder Zielinski en het betreffende staflid.

Hellas Verona-doelman Marco Silvestri debuteert in de selectie van Italië. Angelo Ogbonna (West Ham United), Manuel Lazzari (Lazio) en Domenico Berardi (Sassuolo) keren na een lange afwezigheid terug en Lorenzo Pellegrini (AS Roma) is er na een neusoperatie ook weer bij.

Italië oefent woensdag eerst tegen Moldavië (in Florence) en vervolgt de Nations League daarna met een uitduel met Polen (11 oktober in Gdanks) en een thuiswedstrijd tegen Nederland (14 oktober in Milaan). De Italianen wonnen de eerste ontmoeting met Oranje in Amsterdam met 0-1.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League