Ludovit Reis speelt dit seizoen in de 2. Bundesliga bij VfL Osnabrück. De Duitse club huurt de Jong Oranje-international van FC Barcelona.

Barcelona nam de twintigjarige Reis vorig jaar zomer over van FC Groningen. De middenvelder speelde zijn wedstrijden in het tweede elftal van de Spaanse topclub en zat enkele malen op de bank bij de hoofdmacht.

"Reis kan op verschillende posities op het middenveld spelen. Hij heeft goede technische vaardigheden en koppelt dat aan een groot vermogen om ballen te veroveren", omschrijft technisch directeur Benjamin Schmedes van Osnabrück de Noord-Hollander.

"We zijn verheugd dat we deze transfer hebben kunnen realiseren en danken FC Barcelona voor het vertrouwen. We zijn ervan overtuigd dat Reis zich bij ons in de 2. Bundesliga goed kan ontwikkelen."

Osnabrück is na drie competitieduels nog ongeslagen en bezet met vijf punten de vierde plaats.

Reis werd vrijdag door Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen voor de interlands tegen Jong Gibraltar (8 oktober) en Jong Cyprus (13 oktober).