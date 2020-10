Acht spelers van RKC Waalwijk zijn in quarantaine geplaatst. De thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdagavond kan daardoor niet doorgaan.

De afgelopen 24 uur is bij vier spelers en twee stafleden van RKC het coronavirus vastgesteld. Vier andere spelers zijn in nauw contact geweest met hen en zijn uit voorzorg eveneens in quarantaine geplaatst, in afwachting van de testuitslag.

Er is niet bekendgemaakt om welke spelers en stafleden het gaat. Het aantal RKC'ers dat in quarantaine moet, kan nog verder oplopen na bron- en contactonderzoek van de GGD.

RKC-PEC zou zaterdag om 18.45 uur gespeeld worden. Het is de eerste wedstrijd in de Eredivisie die dit seizoen is uitgesteld wegens coronabesmettingen.

"Het besluit om de wedstrijd af te gelasten is genomen na overleg tussen de bondsarts van de KNVB, de clubarts van RKC Waalwijk en de GGD", meldt RKC op zijn website. "Geen van de partijen vindt het verantwoord om de spelersgroep van RKC Waalwijk bij elkaar te brengen om de wedstrijd tegen PEC Zwolle te spelen. De gezondheid en veiligheid van spelers en staf gaat boven alles."

RKC verloor eerste drie duels

De ploeg van trainer Fred Grim verloor zijn eerste drie competitieduels en staat zeventiende in de Eredivisie. PEC Zwolle heeft na drie wedstrijden vier punten en staat in de middenmoot.

Door de komende interlandperiode komt RKC pas op 17 oktober weer in actie. Er staat dan een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma.

De KNVB gaat spoedig op zoek naar een nieuwe datum voor de afgelaste wedstrijd.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie