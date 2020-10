PSV begint op 22 oktober met een thuiswedstrijd tegen Granada aan de groepsfase van de Europa League. AZ en Feyenoord spelen op dezelfde datum uit tegen respectievelijk Napoli en Dinamo Zagreb.

Na de loting op vrijdagmiddag maakte de UEFA vrijdagavond laat het speelschema van de groepsfase bekend. PSV en AZ spelen hun eerste wedstrijd om 18.55 uur, Feyenoord trapt in Kroatië om 21.00 uur af.

Het Spaanse Granada speelt in Eindhoven zijn eerste Europese wedstrijd in de clubgeschiedenis. De ploeg eindigde afgelopen seizoen als zevende in La Liga.

PSV speelt verder in de groep E eerst uit tegen Omonia Nicosia (29 oktober) en een week later gaat de ploeg van trainer Roger Schmidt op bezoek bij PAOK.

Na twee weken pauze worden de overige drie groepsduels daarna eveneens in drie opeenvolgende weken gespeeld.

Speelschema Europa League 22 oktober: PSV-Granada, Napoli-AZ, Dinamo Zagreb-Feyenoord

29 oktober: Omonia Nicosia-PSV, AZ-NK Rijeka, Feyenoord-Wolfsberger AC

5 november: PAOK-PSV, Real Sociedad-AZ, Feyenoord-CSKA Moskou

26 november: PSV-PAOK, AZ-Real Sociedad, CSKA Moskou-Feyenoord

3 december: Granada-PSV, AZ-Napoli, Feyenoord-Dinamo Zagreb

10 december: PSV-Omonia Nicosia, NK Rijeka-AZ, Wolfsberger AC-Feyenoord

Feyenoord speelt tweede en derde duel thuis

AZ krijgt in zijn eerste duel in groep F met een uitwedstrijd tegen Napoli meteen het op papier zwaarste duel. De Alkmaarders spelen vervolgens thuis tegen het Kroatische NK Rijeka en uit tegen Real Sociedad.

Feyenoord is na de uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb in groep K gastheer van Wolfsberger AC en CSKA Moskou.

De beste twee ploegen van elke poule plaatsen zich voor de eerste knock-outronde, die in februari wordt afgewerkt. De finale van de Europa League wordt op 26 mei 2021 in het Poolse Gdansk gehouden.