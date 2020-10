Het ambitieuze FC Utrecht wil dit seizoen de topclubs aanvallen, maar heeft na drie duels pas vijf punten. Trainer John van den Brom vindt het "onvoorstelbaar" dat zijn ploeg vrijdag maar één keer scoorde in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1).

"We kunnen het alleen onszelf verwijten dat we niet gewonnen hebben", zei Van den Brom tegen RTV Utrecht. "We hadden 38 schoten, waarvan 26 op doel en 3,6 expected goals. Dat is echt heel veel."

"Dan is het onvoorstelbaar en belachelijk dat je maar één doelpunt maakt. Dat is ook het enige verwijt dat ik de jongens kan maken, want het veldspel was goed en ze hebben veel arbeid geleverd", zei de trainer.

FC Utrecht kwam al in de vierde minuut op achterstand via Henk Veerman. Een stortvloed aan doelpogingen leverde alleen de gelijkmaker kort voor rust van Gyrano Kerk op. Zelfs in de laatste tien minuten, toen Heerenveen na een rode kaart voor invaller Rein Smit met tien man stond, kon Utrecht niet scoren.

"Als we wel hadden gewonnen, dan hadden we alsnog gebaald dat het niet 7-1 was geworden", zei Van den Brom. "Ik heb net tegen de spelers gezegd dat we eigenlijk met negen punten uit drie duels koploper hadden moeten zijn en dat we ook bovenaan de topscorerslijst hadden kunnen staan."

Ontzetting bij FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk na een van de vele gemiste kansen. (Foto: Pro Shots)

Trainer mist 'over-mijn-lijk-mentaliteit'

Utrecht begon het seizoen met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij VVV-Venlo en won daarna thuis met 3-1 van RKC Waalwijk. Ook in die wedstrijden liet Utrecht flink wat kansen onbenut.

"Je moet goed spelen om tot zoveel kansen te komen. Maar ik mis wel de over-mijn-lijk-mentaliteit in de zestien", vond Van den Brom. "We willen het vaak te mooi doen, met binnenkant voet. Het moet veel zakelijker."

De trainer hoopt dat de vele gemiste kansen bij Utrecht geen eigen leven gaan leiden. "Maar we moeten ons er wel van bewust worden dat het anders moet. Vannacht zal ik er nog wel een paar keer van wakker schrikken."

