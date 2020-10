Liverpool moet het voorlopig stellen zonder Sadio Mané. De Senegalees is positief getest op het coronavirus, zo meldt de Engelse kampioen vrijdagavond op de website.

Mané vertoont lichte symptomen van COVID-19 en verkeert volgens Liverpool verder in goede gezondheid. Hij bevindt zich volgens de richtlijnen in thuisisolatie.

Afgelopen maandag was de aanvaller goed voor de openingstreffer van Liverpool in het met 3-1 gewonnen competitieduel met Arsenal. Donderdag behoorde hij niet tot de wedstrijdselectie van 'The Reds' tijdens het na strafschoppen verloren League Cup-duel met 'The Gunners'.

Mané is al de tweede speler van Liverpool die deze week positief is getest op het coronavirus. Afgelopen dinsdag werd bekend dat ook de van Bayern München overgekomen Thiago Alcántara het virus onder de leden heeft.

Door de coronabesmetting moet Mané in ieder geval de competitiewedstrijd tegen Aston Villa missen. Die staat komende zondag op het programma in Birmingham.

Hoogstwaarschijnlijk is Mané wel op tijd weer beschikbaar voor het thuisduel met Ajax in de Champions League, dat op 21 oktober wordt gespeeld.