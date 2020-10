Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond mede dankzij een assist van Mitchel Bakker een ruime overwinning in de Ligue 1 geboekt. De regerend landskampioen was in het Parc des Princes met 6-1 te sterk voor Angers.

Alessandro Florenzi opende in de zevende minuut de score met een fraai lobje. Neymar maakte de volgende twee treffers voor PSG. De Braziliaan vond in de 36e en de 48e minuut het net met een intikker.

Vier minuten na de 3-0 bracht Ismaël Traoré Angers terug met een kopbal, maar al snel breidde de thuisploeg de marge weer uit. Uit een voorzet vanaf links van Bakker vond Julian Draxler het doel met een van richting veranderd schot.

In de slotfase kwam ook invaller Idrissa Gueye met een afstandsschot nog tot scoren en zorgde Kylian Mbappé voor het slotakkoord. Bakker maakte de negentig minuten vol bij de Parijzenaars.

Dankzij de overwinning klimt PSG met twaalf punten uit zes wedstrijden naar de tweede plaats, al kan de formatie van coach Thomas Tuchel dit weekend nog door verschillende ploegen gepasseerd worden op de ranglijst. De achterstand op koploper Stade Rennes, dat zondag Stade de Reims ontvangt, bedraagt één punt.

Union Berlin viert de openingstreffer tegen Mainz. (Foto: Pro Shots)

Assist Becker bij ruime overwinning Union Berlin

In de Bundesliga haalde FC Union Berlin op eigen veld met 4-0 uit tegen FSV Mainz 05. Sheraldo Becker, die ruim een uur meedeed bij de thuisploeg, leverde in de dertiende minuut de assist op de openingsgoal van Max Kruse.

De andere doelpunten van Union Berlin, dat de eerste overwinning van het seizoen boekte, kwamen op naam van Marcus Ingvartsen, Marvin Friedrich en Joel Pohjanpalo.

Bij Mainz, dat nog op het eerste punt van dit seizoen wacht, deden Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste de hele wedstrijd mee.

