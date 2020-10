Sc Heerenveen is vrijdagavond tegen het eerste puntenverlies van dit Eredivisie-seizoen aangelopen. De ploeg van coach Johnny Jansen speelde in Stadion Galgenwaard met 1-1 gelijk bij FC Utrecht.

Heerenveen kwam al vroeg op voorsprong via een treffer van Henk Veerman. De bezoekers raakten in de eerste helft ook nog de paal en de lat, maar Utrecht kwam vlak voor rust langszij door een doelpunt van Gyrano Kerk.

In de tweede helft was Utrecht duidelijk de betere ploeg, maar verzuimde het elftal van coach John van den Brom de kansen te benutten. Heerenveen kwam bovendien in de slotfase met tien man te staan door een tweede gele kaart voor invaller Rein Smit, maar de ploeg sleepte er een zwaarbevochten punt uit.

Door het gelijkspel kunnen de Friezen de koppositie later dit weekend verliezen. Ze gaan met tien punten uit vier wedstrijden nog wel aan kop, maar de voorsprong op nummer twee Ajax is slechts één punt. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek bij FC Groningen. FC Utrecht is met vijf punten uit drie duels terug te vinden in de subtop.

Sc Heerenveen viert de openingsgoal van Henk Veerman. (Foto: Pro Shots)

Veerman brengt Heerenveen snel op voorsprong

In de Domstad opende Henk Veerman al in de vierde minuut de score voor Heerenveen. De spits werd uitstekend bediend door Rodney Kongolo en schoot de bal in de korte hoek langs doelman Maarten Paes, die er niet heel goed uitzag.

Enkele minuten later ontsnapte Utrecht aan de 0-2 bij een schot op de paal van Mitchell van Bergen en halverwege de eerste helft raakte ook Henk Veerman het aluminium met een afstandsschot op de lat.

Tussendoor faalde Mimoun Mahi oog in oog met Heerenveen-doelman Erwin Mulder, maar één minuut voor rust was het wel raak voor Utrecht. Kerk besloot het van de rand van het zestienmetergebied te proberen en plaatste de bal prachtig in de linkerhoek.

Gyrano Kerk bracht FC Utrecht op gelijke hoogte. (Foto: Pro Shots)

Utrecht verzuimt te profiteren van overtalsituatie

In de tweede helft was Utrecht de betere ploeg en creëerde de thuisploeg ook een aantal grote kansen. Zo ging een schot van Mark van der Maarel net net naast en werd een inzet van Simon Gustafson gekeerd door Mulder. Bij Heerenveen zorgde Joey Veerman voor gevaar met een schot dat over het vijandige doel zeilde.

Na een uur raakte Heerenveen bovendien Henk Veerman kwijt door een blessure. De aanvoerder werd vervangen door Smit, die zeven minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg voor een stevige overtreding op Adam Maher.

Utrecht ging vervolgens op jacht naar de overwinning, maar de Domstedelingen wisten niet te profiteren van de overtalsituatie. Diep in blessuretijd was Mahi nog wel heel dicht bij de winnende na een corner, maar zijn inzet belandde op de paal.

