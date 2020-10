Sydney van Hooijdonk heeft NAC Breda vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie met een hattrick aan een ruime thuiszege op Jong Ajax geholpen: 4-0. Jong PSV en Jong FC Utrecht boekten eerder op de avond beide een knappe overwinning.

Van Hooijdonk tekende in de negende minuut uit een penalty voor de openingstreffer van NAC tegen Jong Ajax. Na iets meer dan een half uur verdubbelde de spits de marge met een kopbal uit een voorzet van Mounir El Allouchi.

Een kwartier voor tijd zorgde Van Hooijdonk ook voor de beslissing en drie minuten later bepaalde Nick Venema de eindstand op 4-0 in het Rat Verlegh Stadion.

Maurice Steijn zat niet op de bank in Breda. De coach van NAC is mogelijk in aanraking geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus en verblijft daarom uit voorzorg in thuisquarantaine. Assistent-coach Hans Visser nam daarom de honneurs waar bij de thuisploeg.

NAC blijft door de overwinning ook na zes wedstrijden zonder puntenverlies en gaat stevig aan kop. De Brabanders hebben vijf punten voorsprong op nummer twee Almere City FC, dat dinsdag nog op bezoek gaat bij FC Den Bosch.

Jong PSV viert de openingstreffer van Nigel Thomas. (Foto: Pro Shots)

Knappe zeges Jong PSV en Jong Utrecht

Eerder op de dag was Jong PSV op eigen veld met 3-0 te sterk voor Telstar. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Nigel Thomas zorgde in de 57e minuut voor de 1-0, Kristófer Kristinsson was drie minuten later verantwoordelijk voor de 2-0 en Djenairo Daniels bepaalde in de 79e minuut de eindstand op 3-0.

Jong FC Utrecht won op de valreep bij Go Ahead Eagles: 2-3. De thuisploeg zat een klein kwartier voor tijd op rozen door doelpunten van Mohamed Mallahi en Jeredy Hilterman, maar de Deventenaren kwamen terug tot 2-2 door twee treffers van Sam Hendriks. Hilterman bezorgde zijn ploeg in blessuretijd alsnog de winst.

De wedstrijd tussen Jong AZ en MVV Maastricht leverde in Wijdewormer een spektakelstuk op: 3-3. De thuisploeg kwam met 3-1 voor dankzij twee goals van Mohamed Taabouni en één treffer van Thijs Oosting, maar Thiebaut Van Acker en Jérôme Deom leidden de Limburgers vervolgens toch nog naar een punt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie