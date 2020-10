Frank Lampard heeft vrijdag een sneer uitgedeeld aan José Mourinho. De managers van respectievelijk Chelsea en Tottenham Hotspur kregen het dinsdag met elkaar aan de stok tijdens de onderlinge ontmoeting in de achtste finales van de League Cup.

Mourinho maakte na de 0-1 van Chelsea een gebaar in de richting van Lampard dat hij te veel aan het praten was, waarna laatstgenoemde een wegwerpgebaar maakte naar zijn voormalige coach bij Chelsea.

Mourinho deed het incident na afloop van de wedstrijd, die na strafschoppen werd gewonnen door Tottenham, af als een "advies", maar daar dacht Lampard vrijdag duidelijk anders over op zijn persconferentie.

"Als er aan de zijlijn dingen worden geroepen, dan is dat volgens mij geen advies. Het is wel mogelijk dat iemand zo'n ruzie later verpákt als advies, als je erin bent geslaagd om terug te komen in het duel en hebt gewonnen na penalty's", zei Lampard.

"Sommige mensen proberen aan de zijlijn een soort van arrogantie uit te stralen, zij spelen een typetje. Dat kan uiteindelijk nep overkomen, dat gaat vervelen. Ik doe dat in ieder geval niet, ik reageer gewoon zoals ik denk dat dat moet."

'Ik maak me geen zorgen'

Lampard ging verder in op de matige seizoensstart van Chelsea. De 'Blues', die deze zomer een flinke kwaliteitsimpuls kregen met Hakim Ziyech, Timo Werner en Kai Havertz als versterkingen, pakten vier punten uit drie competitieduels.

"We hebben tot dusver echt wel goede dingen laten zien, maar we moeten natuurlijk meer gaan winnen. Ik ben er ook van overtuigd dat dat ons gaat lukken, we hebben veel te veel kwaliteit om dat niet te doen."

"Ik maak me dan ook geen zorgen. We zitten nog erg vroeg in het seizoen. De geblesseerden komen langzaamaan terug en de aanwinsten settelen zich meer met de dag. Dat belooft dus veel goeds voor de toekomst."

Chelsea neemt het zaterdag in eigen huis op tegen Crystal Palace. Lampard kan dan nog niet beschikken over Ziyech. De van Ajax overgekomen middenvelder wacht nog op zijn officiële debuut, nadat hij geblesseerd raakte in de voorbereiding.

