Wouter Burger speelt de rest van het seizoen voor Sparta Rotterdam. De middenvelder wordt door de Kasteelclub gehuurd van Feyenoord. ADO Den Haag versterkte zich eerder op vrijdag met Juventus-huurling Dario Del Fabro en VVV-Venlo huurt Ante Coric van AS Roma.

Burger heeft bij Feyenoord weinig uitzicht op speeltijd. Hij kwam dit seizoen pas vijf minuten in actie. Vorig seizoen werd de negentienjarige linkspoot na de winterstop al verhuurd aan Excelsior.

Sparta heeft Burger gehaald vanwege het vertrek van Mohamed Rayhi. Die maakte donderdag de overstap van de Rotterdammers naar Al Batin uit Saoedi-Arabië.

"Met Wouter Burger halen we een multifunctionele middenvelder binnen die zorgt voor meer mogelijkheden in onze selectie na het vertrek van Mohamed Rayhi", zegt directeur voetbalzaken Henk van Stee op de website van Sparta. "Omdat hij op meerdere posities inzetbaar is vergroten we ook de concurrentie onderling."

Burger is de negende versterking voor Sparta, dat eerder onder meer Benjamin van Leer (Ajax), Lennart Thy (PEC Zwolle) en Tom Beugelsdijk (ADO Den Haag) vastlegde. De komende dagen hoopt de club zich nog te versterken met een aanvaller.

ADO huurt verdediger Juventus

Eerder op de dag verzekerde ADO zich van de komst van Del Fabro. De 25-jarige centrumverdediger wordt voor een jaar gehuurd van Juventus.

Del Fabro staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Juventus, dat hem overnam van Cagliari. Hij speelde echter nog geen wedstrijd voor de Italiaanse kampioen, die hem de afgelopen jaren al verhuurde aan Novara, Cremonese en het Schotse Kilmarnock.

"We zijn heel tevreden dat we nog een centrale verdediger kunnen presenteren in de laatste week van de transferwindow", zegt technisch adviseur Martin Jol op de website van ADO. "Dario zorgt ervoor dat wij achterin wat ruimer bezet zijn na het vertrek van onder meer Tom Beugelsdijk.

ADO is behoorlijk bedrijvig op de transfermarkt. Del Fabro is al de achttiende versterking voor de Hagenaars, die eerder onder anderen Ricardo Kishna (Lazio), Dante Rigo (PSV, gehuurd) en Kees de Boer (Swansea City) haalden.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om te bekijken hoe VVV Ante Coric presenteert.

VVV huurt middenvelder AS Roma

Ook VVV-Venlo voegde een huurling van een Italiaanse club toe aan de selectie. De Limburgers kunnen de rest van het seizoen beschikken over de 23-jarige Kroatische middenvelder Coric van AS Roma.

Coric staat sinds medio 2018 onder contract bij de Romeinen. De viervoudig international werd vorig seizoen al verhuurd aan het Spaanse Almería.

VVV haalde eerder deze transferperiode onder meer Guus Hupperts (Sporting Lokeren), Vito van Crooij (PEC Zwolle) en Arjan Swinkels (KV Mechelen).