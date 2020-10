PSV-trainer Roger Schmidt geeft Mohamed Ihattaren tijd om te wennen aan zijn werkwijze. Aanvoerder Denzel Dumfries ontfermt zich over het kwakkelende toptalent.

"Natuurlijk is Mo een groot talent en heeft hij een grote toekomst", zei Schmidt vrijdag op een persconferentie in Eindhoven. "Maar ik stel altijd de spelers op die op dat moment het best in vorm zijn."

Ihattaren zat donderdag negentig minuten op de bank bij het cruciale play-offduel van PSV met Rosenborg (0-2-zege). Een dag later werd hij wel door Frank de Boer opgeroepen voor de komende interlands van Oranje. "Ik heb de nieuwe bondscoach telefonisch gesproken over Mo", vertelde Schmidt.

"Ik vind het zeker legitiem dat hij Mo heeft geselecteerd. Ik hoop dat de oproep voor de nationale ploeg Mo motiveert, dat zou goed zijn voor hem en voor PSV."

Dumfries ontfermt zich over Ihattaren

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries sprak donderdag in Noorwegen uitgebreid met Ihattaren. "Mo is natuurlijk een fantastische voetballer en ik heb er alle vertrouwen in dat hij dit seizoen van waarde gaat zijn", zei de rechtsback.

"Ik probeer hem te steunen, maar ben daarbij ook kritisch op hem. Op dit moment brengt Mo gewoon niet genoeg, dat vindt hij zelf ook", aldus Dumfries.

"Deze situatie is nieuw voor hem, hij is gewend om veel te spelen maar moet wennen aan de nieuwe speelwijze. Ik wil hem graag helpen bij dit proces. Ik voel aan hem dat hij er alles aan wil doen om weer in de basis te komen."

PSV hoopt komende dagen nieuwe spelers te halen

Schmidt vertelde dat hij Ihattaren tijd gunt om te wennen aan zijn speelwijze, waarin de aanvallers constant druk moeten zetten bij balverlies. "Het duurt bij de ene speler wat langer dan bij de andere om aan mijn speelwijze te wennen, zo is het bij mijn vorige clubs ook gegaan. Op een gegeven moment dat zal het bij Mo gaan 'klikken'. Vergeet niet dat hij pas achttien jaar is, we hebben natuurlijk geduld met hem."

De Duitse trainer kondigde aan PSV zich nog flink gaat roeren op de transfermarkt, die dinsdagavond sluit. "Zeker nu we ons geplaatst hebben voor de groepsfase van de Europa League, moeten we een brede selectie hebben. Door de zware blessures van Maxi Romero, Érick Gutiérrez en Armando Obispo hebben we nu maar achttien spelers en dat is niet genoeg."

Bovendien worden enkele spelers die bij PSV op de bank zitten, zoals Timo Baumgartl (Fulham) en Armindo Bruma (Olympiacos), in verband gebracht met een vertrek. Schmidt zei dat zij alleen weg mogen als PSV een vervanger haalt.

Zondag speelt PSV thuis tegen Fortuna Sittard (aftrap 16,45 uur). De laatste aanwinst Ibrahim Sangaré is nog niet speelgerechtigd. Ryan Thomas en Philipp Max, die tegen Rosenborg geblesseerd uitvielen, zijn nog vraagtekens voor het duel met de Limburgers.

