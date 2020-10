PSV, Feyenoord en AZ hebben vrijdag over het algemeen positief gereageerd op de loting voor de groepsfase van de Europa League. De Nederlandse clubs zien allen kansen in hun poule om door te stoten naar de knock-outfase.

PSV werd in poule E gekoppeld aan PAOK, Granada en Omonia Nicosia. De Eindhovenaren plaatsten zich voor de groepsfase door twee voorrondes te overleven. Donderdag werd er in de play-offs gewonnen van Rosenborg (0-2).

"Dit is een mooie poule. Ik wil het niet een meevaller noemen, omdat het gewoon goede tegenstanders zijn, maar dit biedt genoeg kansen om te overwinteren. Daar gaan we dan ook voor", zei aanvoerder Denzel Dumfries.

"Ik heb niet echt een supergoed beeld van de opponenten. PAOK is een goed team dat Benfica heeft uitgeschakeld, dus dat wordt geen makkie. Granada is tactisch goed en ook sterk aan de bal, maar dat kunnen wij ook."

'Het had moeilijker gekund'

Feyenoord zit in poule K met CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en Wolfsberger AC. De Rotterdammers waren automatisch verzekerd van de groepsfase doordat ze vorig seizoen achter Ajax en AZ als derde eindigden in de Eredivisie.

"Ik ben blij met de loting, het had moeilijker gekund. CSKA is een heel bekende tegenstander voor mij, Dinamo beschikt altijd over heel veel talent en goede spelers en Wolfsberger is voor mij wat minder bekend", aldus trainer Dick Advocaat.

"Het gaat spannend worden. Het kan alle kanten oprollen. Maar wij gaan natuurlijk voor een plek bij de eerste twee. Die ambitie moet je ook altijd uitspreken, want anders heeft het geen zin om mee te doen."

'Tegen United laten zien dat we competitief zijn'

AZ behoort tot poule F met Napoli, Real Sociedad en Rijeka. De Alkmaarders slaagden er niet in om de groepsfase van de Champions League te bereiken door een onnodige nederlaag in de derde voorronde tegen Dynamo Kiev (2-0).

"We krijgen met Napoli en Sociedad twee sterke tegenstanders uit twee sterke competities. Maar wij vinden van onszelf dat we ook een hoog niveau kunnen halen. Dat zullen we ook moeten gaan halen", vertelde trainer Arne Slot.

"Rijeka is voor mij de grote onbekende. Maar het is niet alsof we ons bij voorbaat kansloos achten. We hebben vorig jaar tegen United laten zien dat we competitief met ze waren en dat mogen we nu opnieuw bewijzen."