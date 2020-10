Dick Advocaat baalt ervan dat Feyenoord niet de mogelijkheden heeft om nog voor het sluiten van de transfermarkt een spits toe te voegen aan de selectie. De Rotterdammers moeten het mogelijk lange tijd stellen zonder Nicolai Jørgensen.

"Ik vind het wel ernstig, maar het schijnt intern niet dusdanig te zijn om na te denken of er een extra spits bij moet komen. Ze hebben namelijk geen geld, ook niet om iemand te huren. Pas als er iemand weggaat is er een mogelijkheid dat er wat los komt om iets te doen", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie.

Jørgensen haakte vorige week geblesseerd af in de warming-up voor de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag (4-2). Hij kampte in de afgelopen jaren veelvuldig met blessureleed en mocht hij opnieuw lange tijd uitgeschakeld zijn, dan heeft Advocaat alleen nog Róbert Bozeník tot zijn beschikking voor de spitspositie.

"Het bestuur heeft er deze zomer alles aan gedaan om de selectie intact te houden, maar om sterker te worden, moet je er sterkere spelers bij halen. Het elftal ziet er straks best aardig uit, daar ben ik van overtuigd, maar we hebben wel even wat tijd nodig", aldus Advocaat.

"Gezien de vele blessures die Jørgensen al heeft gehad, zou ik een extra spits halen, maar ze zitten niet echt op één lijn met mij. Tenminste, de mensen die daar over gaan. Misschien kijk ik daarom nu wel zo chagrijnig. Ik hoop dat er nog wat gaat gebeuren, maar die kans is dus klein."

Nicolai Jørgensen druipt teleurgesteld af voorafgaand aan de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO Den Haag. (Foto: ANP)

'Geen discussie geweest met spelers over speelstijl'

Advocaat ging ook nog uitgebreid in op het stroeve spel van Feyenoord tot dusver dit seizoen. Hij zei vorige week na het duel met ADO dat "we moeten ons echt gaan afvragen of het naar voren willen voetballen goed voor ons is", waarmee hij impliceerde dat de spelers de speelstijl bepalen.

"Ik ben daar zelf over begonnen en dat is terecht opgepakt door de media. Ik heb dat nooit bij de spelers neergelegd omdat ik niet wil dat zij daarover gaan. Ik denk nog steeds dat dit elftal er meer bij gebaat is om controle te hebben over wedstrijden in plaats van ver naar voren te voetballen."

"Ik merkte tegen ADO dat sommige spelers dat anders zagen. We hebben daar deze week over gesproken en dat was een monoloog van mijn kant. Er stonden verhalen in de kranten over grote onenigheid binnen Feyenoord, maar er is nooit een discussie geweest."

Feyenoord, dat zeven punten pakte uit de eerste drie wedstrijden, gaat zondag op bezoek bij Willem II. Advocaat moet het dan naast Jørgensen ook wederom stellen zonder Christian Conteh, die geblesseerd uitviel op de training. Mark Diemers, die ontbrak tegen ADO, is er wel gewoon weer bij.

